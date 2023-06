Bayrischzell und seine Aschenbahn: „Wir sind die Letzten in ganz Bayern“ – Diskussion über Sanierung

In die Jahre gekommen sind die Aschenbahnen am Rande des Fußballplatzes am Seeberg. Sie sind laut Aussagen im Gemeinderat die letzten ihrer Art in Bayern. © tp

Lohnt es sich, die Lauf- und Sprungbahn auf dem Sportplatz am Seeberg für bis zu 37.000 Euro zu sanieren? Der Bayrischzeller Gemeinderat war unschlüssig – und hat sich vertagt.

Bayrischzell – Die Bayrischzeller Grundschule hat bekanntermaßen keine eigene Turnhalle, nur einen kleinen Gymnastikraum. Umso mehr freuen sich die Kinder, wenn sie ihren Sportunterricht im Winter auf der Langlaufloipe und im Sommer auf dem Sportplatz am Seeberg verbringen dürfen. Doch dort, am Rande des Fußballplatzes, sind die Lauf- und die Sprungbahn mit Sandgrube mittlerweile in die Jahre gekommen. Auch der Bodenbelag der beiden Aschenbahnen ist längst aus der Zeit gefallen. Heutzutage werden für die Leichtathletik – wie in Stadien üblich – modernere Tartan-Beläge aus Kunststoff verwendet.

Bayrischzell: Bürgermeister sieht sich gegenüber Schulstandort in der Pflicht

Dies allein ließ die Bayrischzeller Gemeinderäte in der jüngsten Sitzung schon grübeln, ob es nicht an der Zeit wäre, die Bahnen zu modernisieren. „Wir sind die Letzten mit einer Aschenbahn in ganz Bayern“, sagte Klaus Weilbach (CSU). Und Bürgermeister Georg Kittenrainer (CSU) betonte mit Blick auf Betrieb und Unterhaltung: „Wir sind Sachaufwandsträger, das ist unser Job.“ Ein eigener Schulstandort sei der Gemeinde sehr wichtig. Kittenrainer: „Wir müssen diese Investition tätigen.“

Kosten zwischen 18.000 und 37.000 Euro

Kämmerer Josef Teucher stellte zwei mögliche Varianten vor, die sich preislich unterscheiden. Die günstigere wäre Kunstrasen, hier liegt die Preisspanne für den Belag zwischen 18.000 und 21.000 Euro. Die „edlere Variante“, wie sie Kittenrainer bezeichnete, ist der Kunststoffbelag mit Kosten zwischen 33.000 und 37.000 Euro. Was den Unterbau anbelangt, muss laut Teucher nicht viel gemacht werden. Dieser sei schon betoniert. Die zu erwartende Lebensdauer der beiden Beläge liegt bei 15 Jahren.

„Für die Maßnahme gibt es keine Fördermittel“, betonte der Kämmerer jedoch weiter. Ein mögliches Förderprogramm sei 2021 ausgelaufen und wäre zudem auch nicht zum Tragen gekommen, „weil die Voraussetzung für eine Förderung ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept gewesen wäre“. Kittenrainer ergänzte: „Das hätte mehr gekostet als die ganze Bahn.“

Thema Sportanlage im Gemeinderat nicht neu

Isidor Scharmann (FWG) ist schon länger im Gemeinderat, das Thema Sportanlage für den Dritten Bürgermeister daher nicht neu. So seien seit 1980 die Bahnen immer wieder mal auf Vordermann gebracht worden. Seine Erfahrung zeigt: „Wenn sie nicht regelmäßig gepflegt werden, ist es rausgeschmissenes Geld“. Geld, das für die Kinder in die Hand genommen werden sollte, empfahl Lukas Bucher (FWG), „damit sie anständig Sport machen können“.

Vize-Bürgermeister Egid Stadler (CSU) sprach sich für eine Tartanbahn aus. „Ich bin kein Freund von Kunstrasen“, sagte er. Florian Müller (parteilos) brachte die Idee vor, asphaltierte, rot angestrichene Bahnen bauen zu lassen, „die heben lebenslang“. Das verwarf CSU-Gemeinderat Weilbach gleich wieder: „Asphalt geht nicht, wegen der Verletzungsgefahr.“ Dem stimmte Willy Kravanja (parteilos) zu: „Die Schule hat versicherungstechnische Auflagen.“

Wie oft nutzt die Schule die Sportanlage?

Eine Frage, die fast alle aus dem Gremium beschäftigte, war zudem, wie oft die Schüler die Sportanlage überhaupt nutzen. Letztendlich ging es ihnen darum, den Kosten-Nutzen-Faktor abzuwägen. Nach Aussage von Rektor Michael Hutzl werde sie im Zeitraum Mai bis Oktober um die 20 Mal aufgesucht, sagte Kittenrainer. „Eine Zwickmühle“, stellte Georg Acher (FWG) fest. Die Ansprüche gestiegen, die Standards hoch. So habe jede Schule mittlerweile eine moderne Sportanlage. Doch mit Blick auf die Auslastung fragte er: „Muss das sein, für das, was es ist?“

Bayrischzeller Gemeinderat stellt Beschluss zurück

Am Ende der Diskussion empfahl Kittenrainer dem Gremium: „Wir informieren uns noch einmal.“ Der Tagesordnungspunkt wurde deshalb zurückgestellt. Vor einer endgültigen Entscheidung soll der tatsächliche Bedarf durch die Schule sowie die Anforderungen an die Anlage abgeklärt werden und mit dieser Aussage die Alternativen abgeklärt werden.

