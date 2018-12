Loipen-Sheriffs und Nachtlauf

Bayrischzell arbeitet weiter an seinem Ruf als Langlauf-Paradies. Ihre Investitionen will die Gemeinde aber wiedersehen. Neben Nacht-Langlauf und Kunstschnee-Depot gibt es daher ab heuer auch Kontrolleure.

Bayrischzell – Der Winter kommt, und über Neuerungen im Bereich Langlauf hat am Montagabend Tourismusleiterin Stephanie Hintermayr den Bayrischzeller Gemeinderat informiert. Heuer wird erstmals ein sogenannter Foodtruck, quasi ein Imbiss-Lkw, aufgestellt und eine Nachtloipe in Betrieb genommen. Zusammen mit der Alpenregion Tegernsee Schliersee (ATS) plant die Gemeinde zudem die in die Jahre gekommene Loipen-Beschilderung auszutauschen – allerdings erst nächste Saison.

Der Betrag klingt durchaus erfreulich: 120 000 Euro schaufelten die Langlaufgebühren im schneereichen Winter 2017/18 in die kommunale Kasse. Aber, so Bürgermeister Georg Kittenrainer: „Unsere Loipe schreibt eine schwarze Null.“ Nun möchte die Gemeinde weiter in ihr 100 Kilometer langes, präpariertes Loipennetz investieren. Dafür geht sie auch auf Wünsche von Gästen und Einheimischen ein.

Wie Hintermayr berichtet, wurde in der Tourist-Info der Wunsch nach einer „kleinen Gastronomie an der Loipe“ laut. Dem Wunsch kommt die Gemeinde nach und organisiert dafür den Foodtruck am Schweren Gatter, in der Nähe der Stockerhütte. Der mobile Essenswagen wird zu den Hauptstoßzeiten – also am Wochenende sowie in den Ferien – Wanderern und Langläufern ein kleines Speisen- und Getränke-Sortiment anbieten.

Ein Problem ist es derweil weiterhin, feste Toilettenhäuser am Schweren Gatter aufzustellen: Kittenrainer zufolge sind dort die Baukosten zu hoch und die Witterung zu kalt für das Abwasser. Zu warm ist es dagegen oft an der Sportalm, einem Haupteinstiegsplatz in die Loipe. Um dieses „kritische Stück“ mit ausreichend Schnee zu versorgen, wird Bayrischzell in der Nähe des Tannerfelds ein Depot für künstlichen Schnee einrichten. Außerdem wird die Langlaufrunde von der Sportalm zur Stockerhütte in dieser Saison auch nachts befahrbar sein. Hintermayr hat zusammen mit einem Arbeitskreis diese Route bewusst ausgewählt. Da sie entlang der Tiroler Straße verläuft, würden durch die Wintersportler auch keine Tiere im Wald gestört.

Des Weiteren bringt die Gemeinde zusätzliches Personal ein. Um die Loipen zu kontrollieren, werden dieses Jahr bis zu neun Kontrolleure unterwegs sein. Die Zahlungsmoral der Gäste an den Kassenautomaten lässt Hintermayr zufolge zu wünschenübrig. Zudem wird der langjährige Pistenraupenfahrer Isidor Scharmann beim Loipenspuren durch Bauhofmitarbeiter Andreas Fichtner unterstützt. Beide haben bereits Schulungen beim Bayerischen Skiverband absolviert.

Nachgebessert wird kommendes Jahr auch bei der Loipen-Beschilderung. Dafür ließ sich die Gemeinde von ATS-Geschäftsleiter Thorsten Schär beraten. Der lobte zwar das „hervorragende Loipenkonzept“ der Wendelsteingemeinde, kritisierte aber das veraltete Schilderdesign und schlug stattdessen ein moderneres Konzept für die elf Routen vor. Die neuen Hinweistafeln sollen sich an der „bewährten Deutschen Skiverbands-Systematik“ orientieren. „Sie ist deutschlandweit verbreitet, flexibel und offiziell“, sagte er. Die Tafeln sind je nach Schwierigkeitsgrad in den Farben blau, rot und schwarz gestaltet und zeigen die Kilometer bis zum nächsten (Zwischen)-Ziel an. Aufgestellt werden sollen sie im Abstand von 300 Metern.

Gemeinderat Hanno Acher befürchtet einen Schilderwald auf der Loipe. Auch Kittenrainer will die Loipen-Beschilderung auf ein „notwendiges Minimum beschränken“ und schlug dagegen einen Abstand von 500 Metern vor. Zudem will der Bürgermeister keine „Sparkassen-Runde“. Heißt: Nicht auf jedem Schild soll ein Sponsor aufgelistet sein. Die Kosten für das ATS-Konzept belaufen sich auf rund 3600 Euro, der Gemeinderat stimmte der Umsetzung einhellig zu. Kittenrainer: „Unsere Loipen sind eine Attraktion im Landkreis. Dafür nehmen wir auch viel Geld in die Hand.“

Daniel Wegscheider