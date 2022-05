Loipenzentrum oder Wanderparkplatz? Bayrischzell uneins über Toilettenstandort

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Standortvorschlag eins: der Stocker-Parkplatz. © Thomas Plettenberg

Intensiv geführt, aber vorerst ohne Ergebnis: So lässt sich die Debatte des Gemeinderats Bayrischzell über den Standort der geplanten öffentlichen Toilettenanlage zusammenfassen.

Bayrischzell – Am schweren Gatterl wär’s leichter. Weil die Gemeinde am dortigen Wanderparkplatz selbst Grundeigentümer sei, könnte man hier bis zum Herbst eine Toilettenanlage aufstellen, erklärte Bayrischzells Bürgermeister Georg Kittenrainer (CSU). Anders als am Langlaufzentrum beim Stocker, wo man auf einen Anschluss an die Winterstube der Bayerischen Staatsforsten angewiesen sei. Deshalb empfahl die Verwaltung den Gemeinderäten, einen Bauantrag für einen profilgleichen Anbau an die bestehende Garage des Loipenspurgeräts am schweren Gatterl zu beschließen.

Auf der Fläche von zehn mal 3,50 Meter könnten im Erdgeschoss je eine Toilette für Herren, Damen und Menschen mit Behinderung sowie im Dachgeschoss ein Lager untergebracht werden. Ein Anschluss an die bestehende Drei-Kammer-Kläranlage sei möglich und verlange nur eine kleine Aufrüstung. Doch im Gremium hielt sich die Begeisterung in Grenzen.

Tourismus-Chefin plädiert für WC am Loipeneinstieg

Auch Tourismus-Leiterin Stephanie Hintermayr plädierte für den Stockerparkplatz. Ziel sei es immer gewesen, den Langlaufstandort Bayrischzell auf Top-Niveau zu bringen. Dazu gehöre auch eine saubere Toilettenanlage am Loipeneinstieg. Und der befinde sich nun mal beim Stocker. Das schwere Gatterl hingegen würde eher im Sommer und Herbst frequentiert, nämlich von Wanderern. Der Fokus sollte aber auf dem Winter liegen. „Hier erzielen wir die meisten Einnahmen.“ Auch Klaus Weilbach (CSU) war der Standort Stocker wichtiger. „Wenn wir jetzt den leichteren Weg gehen, sind wir da hinten auf Jahrzehnte raus.“ Dauerhaft nur Dixie-Klos am Langlaufzentrum anzubieten, sei keine Option für einen Standort mit mittlerweile deutschlandweitem Stellenwert, ergänze Florian Müller (CSU).

Lesen Sie auch: Kiosk für Langläufer am Stocker geplant

Isidor Scharmann (FWG), der sich selbst um die Loipenpflege kümmert, sah das anders. Nicht jeder Winter garantiere monatelanges Langlaufen. Dass auch das schwere Gatterl stark genutzt werde, würden die Hinterlassenschaften zeigen, die dort mangels WC in der Natur bleiben, berichtete Scharmann. Beim Stocker habe man hingegen das Risiko, auf eigene Kosten auf fremdem Grund zu bauen. Wenn man irgendwann nicht mehr erwünscht sei, habe man das Geld „in den Sand gesetzt“.

Standortvorschlag zwei: der Parkplatz schweres Gatterl. © Thomas Plettenberg

Vize-Bürgermeister Egid Stadler (CSU) konnte die ablehnende Haltung des Forstes nicht verstehen. „Es ist doch in öffentlichem Interesse, wenn da vernünftige Toiletten entstehen.“ Und Weilbach hakte bei Kittenrainer nach, ob wirklich alle Verhandlungsspielräume „ausgereizt“ wurden. Man habe eine schriftliche Antwort erhalten, dass ein Anschluss an die Klärgrube der Winterstube aus Kapazitätsgründen nicht möglich sei, beteuerte der Rathauschef.

Auch interessant: Langlauf-Saison in Bayrischzell: Gebühr kein Problem für Gäste

Den von Weilbach und Müller vorgeschlagenen Bau einer Gallone, die regelmäßig abgesaugt wird, lehnte Stadler ab. An der Grafenherberge sei diese in einem Winter drei Mal vollgelaufen, weshalb man den Lkw mit der Pistenraupe zur Leerung habe ziehen müssen. Der Bürgermeister griff die Idee dennoch auf und formulierte einen neuen Beschlussvorschlag: „Wir schicken den Bauantrag am schweren Gatterl auf die Reise und prüfen parallel eine eigene Grube am Stocker.“ So sei man flexibel und stelle sicher, dass die Klos rechtzeitig vor dem Winter fertig sind – an welchem der Standorte auch immer. „Was sagt denn das Landratsamt, wenn die zwei Bauanträge in so geringem Abstand bekommen?“, wollte Müller wissen. Das sei der Behörde einerlei, feixte Kittenrainer. „Was meinst du, was die alles bekommen?“

Biotoilette keine Option

Als sich jedoch abzeichnete, dass auch dieser Vorschlag nicht alle im Gremium überzeugte, wurde es dem Rathauschef zu bunt. Man werde den Tagesordnungspunkt zurückstellen und ihn im Juni mit zusätzlichen Informationen erneut vorlegen, kündigte Kittenrainer an. Eingehend diskutiert habe man ihn nun ja bereits. Das galt auch für eine ganz andere Lösung, die Hintermayr noch vorgebracht hatte: eine Biotoilette, die dank natürlicher Kompostierung gänzlich ohne (Ab)wasser auskomme. Doch auch da winkte Stadler ab: In einer zivilisierten Gesellschaft könne man den Leuten nicht abverlangen, im Klo „Sägespäne zu schaufeln“.

sg