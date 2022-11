Millionenprojekt in Bayrischzell: Kläranlage in Osterhofen muss saniert werden

Teuer zu stehen kommt der Gemeinde Bayrischzell die Sanierung der Kläranlage in Osterhofen (Symbolfoto). © Beispielfoto: stock&people / IMAGO

Dringend sanierungsbedürftig ist die Kläranlage in Osterhofen. Kosten soll sie mindestens 4,4 Millionen Euro. Jetzt hat der Gemeinderat eine richtungsweisende Entscheidung getroffen.

Bayrischzell – Eines der Bayrischzeller „Sorgenkinder“, wie Bürgermeister Georg Kittenrainer (CSU) es nennt, hat es nun wieder auf die Tagesordnung des Gemeinderats geschafft: die Kläranlage in Osterhofen. Denn: Denn: „Es besteht dringender Sanierungsbedarf.“ Eine Richtungsentscheidung musste her, und die viel zu Gunsten einer Sanierung mit Teilneubau, was die Gemeinde mindestens 4,4 Millionen Euro kosten wird. „Das ist das größte Infrastrukturprojekt der Gemeinde der letzten 30 Jahre“, betonte Kittenrainer.

Drei Varianten, aber keine Entscheidung

Seit der Gemeinderat zum bislang letzten Mal hat über die Großsanierung der Kläranlage diskutiert hat, im Oktober 2020, ist viel Wasser ist die Leitzach hinuntergeflossen. Damals galt es für die Gemeinde, eine von drei Varianten einer Sanierung voranzutreiben. Aber auch Möglichkeiten, die Kläranlage gar aufzulösen und einem Abwasserzweckverband beizutreten, oder sich per Leitung an die Nachbargemeinde Fischbachau anzuschließen, wurden in Betracht gezogen. Bisher blieb eine Entscheidung aus. „Wir können es nicht mehr rausschieben“, betonte Isidor Scharmann (FWG) und umriss den Zustand der Anlage so: „Die Elektronik ist veraltet, dauernd verrecken die Pumpen und es fließt schlechteres Wasser aus der Anlage, wie es reinläuft.“

Jetzt legte das Gremium eine Marschrichtung fest. Vom Tisch war schnell der Anschluss mit Fischbachau. Diese würde laut Geschäftsführer Josef Acher mit rund acht Millionen Euro etwa drei Millionen Euro über der teuersten Ausbauvariante liegen. Kittenrainer: „Kostenmäßig und wirtschaftlich nicht darstellbar.“ Jedoch werde es auch bei den drei übrigen Varianten aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung zu deutlichen Kostensteigerungen kommen. Geschäftsleiter Josef Acher stellte die verschiedenen Sanierungsmodelle noch mal vor: Bei der günstigsten Variante (circa 3,5 Millionen Euro) werden die alten Bauwerke saniert. Größte Nachteile seien hier die hohen Betriebskosten, fehlenden Erweiterungsmöglichkeiten und betriebliche Einschränkungen. Bei der Variante zwei (rund 4,4 Millionen Euro) mit dem Neubau einer Belebungsanlage würden immerhin Reserven für Erweiterungen geschaffen. „Aber auch hier wird ein Teil der Anlagen nur saniert“, erklärte Acher weiter. Über die Variante drei mit Kosten von knapp fünf Millionen Euro sagte er: „Sie käme fast einem Neubau gleich“.

Mit Blick auf die Kosten schränkte Kittenrainer die Auswahl gleich auf die ersten beiden ein. „Es geht um das Geld der Bürger.“ Und die treffe es ohnehin hart, da ein Teil der Gebühren auf die Hauseigentümer umgelegt werden. Wie viel, sei schwierig zu sagen. In diesem Zusammenhang hob Kittenrainer den Zuwachs der größeren Hotels in Bayrischzell hervor, denn diese würden einen Großteil der Gebühren zahlen. Egid Stadler forderte im Hinblick auf die die Abwassergebühren zügig Klarheit: „Wir müssen wissen, wie hoch trifft es den einzelnen Bürger.“ Am Ende einigte sich der Gemeinderat gegen die Stimme von Georg Reisberger (CSU) auf Variante zwei.

Daniel Wegscheider