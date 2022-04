Rotary Clubs pflanzen Bäume bei Bayrischzell

Im steilen Gelände mussten sich die Rotarier ganz schön anstrengen. Der Governor des südostbayerischen Distrikts von Rotary, Reinhard Fritz (mit roter Kappe), hatte die Idee zu der Pflanzaktion. © Rotary

Rotary Clubs aus Süd- und Ostbayern haben 3300 Bäume im Bergwald bei Bayrischzell gepflanzt. Sie wollen damit einen Beitrag leisten, das Öko-System Wald zu bewahren.

Bayrischzell – Fast 100 Rotarier aus Süd- und Ostbayern haben vergangene Woche im Bergwald im Ursprungtal 3300 Bäume gepflanzt. Setzlinge der Weißtanne, der Lärche, der Bergkiefer und der Mehlbeere. Das teilte die Rotary-Vereinigung mit.

Der Mitteilung zufolge hatten die Setzlinge einen merkwürdigen Geruch. Denn – wie die Rotarier erfuhren – überleben viele Jungpflanzen nicht, weil sie dem Wild so gut schmecken. Damit die von ihnen gesetzten Bäumchen gute Chancen haben, wurden sie vor dem Pflanzen mit einem Sud aus Schafswolle besprüht, der Wild vertreibt.

Die Idee zu der Pflanzaktion hatte der Governor des 3300 Mitglieder zählenden Rotary-Distrikts Südost-Bayern, Reinhard Fritz: „Unser Ziel war es, einen Beitrag zu leisten, die vielfältigen Funktionen der Ökosysteme zu erhalten und den Teilnehmern die Bedeutung und die Gefährdung unserer natürlichen Lebensgrundlagen bewusst zu machen.“ Dazu arbeiteten die Rotarier mit dem gemeinnützigen Verein Bergwaldprojekt zusammen. Der hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit Freiwilligen Bergwälder zu sanieren – und über die ökologischen Hintergründe zu informieren.

Um 9 Uhr morgens ging’s mit kleinen Allradfahrzeugen vom Parkplatz Stocker bei Bayrischzell rauf auf den Berg. Dort wurden die Freiwilligen vom Bergwald-Team eingewiesen. Denn einfach so losgraben und einsetzen, das funktioniert im bergigen Gelände nicht. Schließlich hat Bergboden nichts mit erdreichem Gartenboden gemein. Ist das Loch für den Setzling geschlagen, muss oft ein zweites geschlagen werden, aus dem man Erde entnimmt, mit der man den Setzling dann wirklich fest am neuen Standort verwurzelt. Dafür wendeten die Freiwilligen den „Gorillagriff“ an, also den auf den Boden aufgedrückten Handrücken. Mit dem „Förstergriff“ – den obersten Teil des Setzlings zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen und nach oben ziehen – muss dann getestet werden, ob der Baby-Baum auch sitzt. Löst er sich, würde er spätestens im nächsten Winter vom Schnee talwärts mitgeschleppt werden.

Aber alles passte. „Ich war beeindruckt, was wir über das Öko-System Wald gelernt haben“, sagte eine junge Frau. Auch Fritz zieht ein positives Fazit. „Wenn man überlegt, dass eine Weißtanne bis zu 300 Jahre alt wird, dann ist das ein bewegender Moment, so einen winzigen Setzling zu pflanzen.“

