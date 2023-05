Mit zwei neuen Wärmepumpen in die Saison: Alpenfreibad Bayrischzell startet pünktlich

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Drei Männer, vier Turbinen: (v.l.) die Ingenieure Marcus Kraft und Sven Buchwald sowie Bürgermeister Georg Kittenrainer vor den beiden neuen Luftwärmepumpen des Alpenfreibads Bayrischzell. © TP

Die Badesaison im Alpenfreibad Bayrischzell startet pünktlich. Kurz zuvor hat die Gemeinde nun die beiden neuen Luftwärmepumpen in Betrieb genommen. Und die Sanierung geht noch weiter.

Bayrischzell – Während sich die Bundesregierung im Heizungsstreit verfangen hat, ist man in Bayrischzell längst auf der sicheren Seite. Pünktlich zum Start der neuen Badesaison an diesem Samstag sind die beiden neuen Luftwärmepumpen im Alpenfreibad in Betrieb gegangen. Der erste Sanierungsschritt sei damit abgeschlossen, teilt die Gemeinde mit.

Wie berichtet, wird Bayrischzell nach dem Aus der Pläne für einen Neubau am Seeberg das bestehende Schwimmbad in mehreren Bauabschnitten fit für die Zukunft machen. Bei der Bürgerversammlung Anfang April kündigte Bürgermeister Georg Kittenrainer Investitionen von rund einer Million Euro an. Bis 2024 soll alles fertig sein.

Teil zwei der Maßnahmen folgt im laufenden Betrieb: Bis Ende Juni soll noch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Betriebsgebäudes installiert werden, die dann den Strom für die Wärmeerzeugung und den Badebetrieb liefert. Damit wäre das Alpenfreibad quasi energieautark. Insgesamt 195 000 Euro werden die Wärmepumpen und die PV-Anlage kosten, teilt das Rathaus mit.

Wasserverluste sollen mit Beckenerneuerung behoben werden

Weil die Wasserverluste aber erst im Herbst mit einer Beckenerneuerung und einem Neubau des Kinderbereichs behoben sein werden, könne es trotz der neuen Heiztechnik auch in diesem Sommer noch zu schwankenden Wassertemperaturen kommen, betont die Gemeinde. Umso mehr hofft man auf einen warmen Sommer, der zumindest am Eröffnungswochenende schon mal einen guten Auftakt hinlegen dürfte.

Lesen Sie auch: Warmfreibad Fischbachau geht pünktlich in Sommerbetrieb

Erfreulich für die Badegäste: Trotz der Neuerungen bleiben die Eintrittspreise vorerst konstant bei fünf Euro für die Tageskarte (bis 16 Jahre drei Euro) und drei Euro für die Abendkarte ab 17 Uhr. Geöffnet ist das Alpenfreibad samstags bis donnerstags von 9 bis 19 Uhr sowie freitags von 11 bis 21 Uhr. Auch der Kiosk mit seinem neuen Team (Bericht folgt) freut sich auf viele Besucher.

sg