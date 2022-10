Mitarbeiterin gefunden: Hort im Kindergarten Bayrischzell kann pünktlich starten

Von: Sebastian Grauvogl

Dankbar für die große Unterstützung: Bettina Winkel, Leiterin des Kindergartens St. Margareth Bayrischzell. © TP

Wochenlang sah es so aus, als würde es nichts werden mit der neuen Hortgruppe im Kindergarten Bayrischzell. Jetzt klappt‘s auf einmal doch. Der Grund: eine neue Mitarbeiterin.

Bayrischzell – Auf einmal ging alles ganz schnell. Bettina Winkel hatte bereits die ersten Betreuungsverträge für die neue Hortgruppe im Kindergarten Bayrischzell storniert, als sich am 30. August endlich eine Kinderpflegerin auf die den ganzen Sommer über ausgeschriebene Stelle meldete. Und genau zwei Tage später fing die neue Kollegin im Kindergarten St. Margareth zu arbeiten an – in Vollzeit. Nicht nur deshalb sagt die Leiterin spürbar erleichtert: „Bayrischzell ist schon ein besonderer Ort.“

Vergrößerung um zwölf Plätze ist möglich

Denn trotz der schwierigen Monate voll Unsicherheit, ob der umgebaute und neu eingerichtete Gruppenraum angesichts des Personalmangels überhaupt mit Leben gefüllt werden kann, hatte sich Winkel nie alleingelassen gefühlt. Wie berichtet, half auch die Gemeinde mit und begann, die alte Hausmeisterwohnung im Schulgebäude in ein Dienstapartment für die Mitarbeiter des Kindergartens umzubauen. Hier soll dann auch die neue Kollegin einziehen, berichtet Winkel erfreut. Sie würde vormittags im Kindergarten und nachmittags im Hort eingesetzt. Zusammen mit einer „ungelernten Ergänzungskraft“ mit 13 Wochenstunden, die man ebenfalls habe einstellen können, sei nun der Antrag auf eine erweiterte Betriebserlaubnis beim Landratsamt gestellt. Der Vergrößerung des Horts von zwölf auf 24 Plätze ab Oktober stehe daher nichts mehr im Wege, berichtet Winkel.

In dem Zusammenhang dankt die Leiterin aber auch den beteiligten Handwerkern, die die Räumlichkeiten pünktlich zum Beginn des neuen Kindergartenjahrs fertiggestellt hätten. Ob Trockenbau, Malerarbeiten, Elektroinstallation oder Raumausstattung: Es habe sich ausgezahlt, hier auf Bayrischzeller Betriebe zu setzen. „Alle haben schnell und trotzdem sorgfältig gearbeitet“, berichtet Winkel. Zusammen mit den in der Schließzeit neu verlegten Fußböden sowie dem tatkräftigen Anpacken des Hausmeisters Ulli Kiefer sei es gelungen, auch den Umzug innerhalb des Hauses binnen weniger Tage zu meistern.

Bis auf Möbel ist alles fertig

„Eltern und Kinder sind von den neuen Räumen total begeistert“, sagt Winkel. Lediglich ein Teil der bereits Mitte Mai bestellten Möbel für Garderobe, Hausaufgaben- und Kreativraum fehle noch, aber man habe sich hier mit Reservestücken beholfen. Dank der guten Zusammenarbeit mit der Grundschule Bayrischzell/Elbach habe man aber von dieser eine ausrangierte Tafel und zwei Werkbänke erhalten. Auch dies hat Winkel wieder vor Augen geführt, was sie ohnehin längst wusste: „Wie gut ist es doch, wenn Menschen zusammenhalten und einander helfen.“

