Mobilfunkmast an der B307 in Aurach: Jetzt läuft eine Klage - Bau geht trotzdem weiter

Von: Sebastian Grauvogl

Im Bau: der Mobilfunkmast an der B307 südlich von Aurach. Das Betonfundament ist bereits gegossen. © TP

Eine Menge Ablehnung schlug dem neuen Mobilfunkmast an der B307 am Ortsausgang von Aurach bereits entgegen. Jetzt sind die Maschinen angerückt, aber der Widerstand hört nicht auf.

Aurach – Dem Schleuderbetonmast ist schon viel Widerstand entgegengeschleudert. Und obwohl der 25-Meter-Mobilfunkturm an der B307 am Ortsausgang von Aurach Richtung Bayrischzell nun doch im Bau ist, flaut der Gegenwind nicht ab. Anwohner beäugen die Arbeiten nicht nur kritisch, sondern versuchen, das Vorhaben nun auch juristisch noch zu Fall zu bringen. Das Bayerische Verwaltungsgericht in München bestätigt den Eingang einer Klage im Februar.

Vorgeschichte beginnt im Februar 2021

Die Vorgeschichte begann im Februar 2021. Da behandelte der Gemeinderat Fischbachau den Antrag der Deutschen Funkturm GmbH und verwehrte ihm trotz Privilegierung, die solche Vorhaben wegen ihrer Notwendigkeit zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Kommunikation genießen, das Einvernehmen. Als Argument führte das Gremium eine störende Wirkung auf das Landschaftsbild an. Die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt teilte diese Einschätzung und verweigerte folglich die Baugenehmigung. Doch die Deutsche Funkturm GmbH klagte vor dem Verwaltungsgericht. Dieses empfahl dem Landratsamt wegen der gesetzlich verpflichtenden Mobilfunk-Mindestabdeckungsquote, den Versagungsbescheid aufzuheben. Die Behörde tat dies auch, um es nicht auf ein Urteil ankommen zu lassen.

Die naturschutzfachlichen Vorbehalte gegen den Standort bestünden aber weiter, teilt Landratsamtssprecherin Sabine Kirchmair auf Nachfrage mit. Deshalb habe man einen landschaftspflegerischen Begleitplan nachgefordert um sicherzustellen, dass etwa der natürliche Geländeverlauf im Umgriff zu erhalten ist beziehungsweise nach Abschluss der Baumaßnahme wieder landschaftsgerecht herzustellen ist. Eine weitere Auflage besage, dass die Technikgebäude mit einer naturbelassenen Holzverkleidung und einem Satteldach zu versehen seien. Die Einhaltung dieser Vorgaben und auch der vorgeschriebenen Geotextilvlies-Verlegung auf der Baustellenzufahrt überprüfe die Behörde bei Kontrollen. Bis dato habe man aber noch keinen Anlass zum Einschreiten festgestellt.

Straßenbauamt sieht keine Abweichungen von Vorgaben

Diesen Eindruck teilt das Staatliche Bauamt Rosenheim, das das Bauvorhaben „aufgrund der außerörtlichen Erschließung an freier Strecke und Nichteinhaltung des östlichen Sichtdreiecks durch die Bestandspflanzungen sowie den leichten Kurvenverlauf“ ebenfalls als kritisch ansieht und dementsprechende Auflagen gemacht hat. Bis dato habe man aber keine Abweichungen in Bezug auf die Vorgaben für die Zufahrt sowie den Verkehr auf der B307 verzeichnen können. Letzterer werde nicht durch die Baumaßnahme eingeschränkt, folglich brauche es auch keine zusätzliche Beschilderung.

Während Landratsamt und Straßenbauamt sich also aktuell mit einem Beobachterposten zufrieden geben müssen, sind die Juristen wieder am Zug. Zum Inhalt der eingangs erwähnten Klage kann das Verwaltungsgericht auf Nachfrage unserer Zeitung noch keine Stellung nehmen: „Eine Klagebegründung liegt bislang noch nicht vor“, teilt Pressesprecherin Simone Hilgers mit. Ein Termin für eine mündliche Verhandlung sei noch nicht zu prognostizieren, weil bei der zuständigen Kammer eine Vielzahl älterer Verfahren anhängig seien. Den Baufortschritt bremse die Klage aber nicht, so Hilgers. Sie habe von Gesetzes wegen keine aufschiebende Wirkung. Das bedeute, dass die Genehmigung weiter wirksam ist und der Bauherr weiter bauen dürfe. Wenn auch, wie Hilgers anfügt, „auf eigenes Risiko.“

