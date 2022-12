Motorrad-Raser am Sudelfeld: Sperrungen der B307 laut Polizei nur „Ultima Ratio“

Von: Sebastian Grauvogl

Kontrolle wirkt: Am Sudelfeld wird weiterhin auf die regelmäßige Präsenz der Kontrollgruppe Motorrad der Polizei gesetzt. © Archiv tp

Sind Motorrad-Fahrverbote wie am Kesselberg auch auf der Sudelfeldstraße denkbar? Bis dato nicht, erklärt die Polizei. Erst müssten alle anderen Maßnahmen ausgereizt sein.

Bayrischzell – Am Nachmittag ist Sperrstunde am Kesselberg. Ab dem Frühjahr 2023 und damit zu Beginn der neuen Motorradsaison dürfen Biker zwischen 15 und 22 Uhr die Strecke vom Kochel- zum Walchensee bergauf nicht mehr unter die Räder nehmen. Bis dato galt das Fahrverbot lediglich an Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen – da dann aber ganztägig. Was Anwohner aus Lärmschutzgründen freut und Motorradfahrer auf die Palme bringt, ist am Sudelfeld in Bayrischzell kein Thema. Hier herrscht auf der B 307 weiter freie Fahrt – und daran wird sich auch so schnell nichts ändern, wie Simon Irger, Verkehrssachbearbeiter der Polizeiinspektion Miesbach, auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt.

Unfallzahlen sind ausschlaggebend

Straßensperrungen seien grundsätzlich die „Ultima Ratio“, betont Irger. Bevor so eine Maßnahme ergriffen werde, müssten erst alle anderen zur Gänze ausgeschöpft sein. Beispielsweise bauliche Veränderungen an der Fahrbahn, um die Motorräder abzubremsen. Hier sieht Irger durchaus noch Potenzial am Sudelfeld. Ausschlaggebend dafür seien aber immer die Unfallzahlen.

Hier sei vor allem der Abschnitt zwischen der ersten Kehre unten bis hoch zur sogenannten Applaus-Kurve am Schnauferlwirt seit Jahren auffällig. Neun Unfälle mit acht Schwer- und drei Leichtverletzten haben sich im für Unfallhäufungen relevanten Zeitraum der jeweils drei zurückliegenden Jahre ereignet, berichtet Irger. Allerdings würden in diese Statistik auch Kollisionen von Autos und Stürze von Radlern eingerechnet. Zudem habe sich die Lage in den vergangenen Jahren zumindest nicht weiter verschärft. Aktuell setze man also weiterhin auf die regelmäßige Präsenz der Kontrollgruppe Motorrad der Polizei sowie auf die bereits seit Längerem installierten Rüttelstreifen.

Bürgermeister hält Maßnahmen für wirkungsvoll

Auch Bayrischzells Bürgermeister Georg Kittenrainer hält die bereits ergriffenen Maßnahmen durchaus für wirkungsvoll. „Das hat auf jeden Fall Besserung in Sachen Lärm gebracht“, sagt er. Auch die Beschränkung auf Tempo 50 im Ortsbereich habe die Biker gedrosselt. Überhaupt will Kittenrainer keine Pauschalkritik an Motorradfahrern betreiben. Die überwiegende Mehrheit verhalte sich vernünftig, wenige schwarze Schafe gebe es leider immer. Manche Gruppen seien so gut organisiert, dass sie einen Biker quasi als Späher vorausschicken würden, um die Strecke auf mögliche Polizeikontrollen abzusuchen. „Wenn keiner da ist, gibt der den anderen Bescheid.“

Dass Sperrungen aber auch fürs Sudelfeld mal im Gespräch waren, weiß Irger aus der Historie zu berichten. Irgendwann in den 1980er-Jahren seien die für die B 307 beabsichtigt gewesen. Umgesetzt wurden sie jedoch nie: „Das Verwaltungsgericht hat sie gekippt.“

