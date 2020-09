Motorradunfall bei Thiersee: Schlierseerin (55) schwer verletzt - Hubschrauber im Einsatz

Schlimme Folgen hatte das Überholmanöver eines 20-jährigen Bikers auf der L37 zwischen Thiersee und Landl. Er übersah eine Schlierseerin (55) und verusachte einen schweren Unfall.

Bayrischzell/Landl - Wie das österreichische Nachrichtenportal Zoom.Tirol berichtet, fuhr der 20-Jährige Deutsche am Samstag, 5. September, mit seinem Motorrad auf der Landesstraße 37 von Thiersee kommend in Richtung Landl. Gegen 15.15 Uhr überholte er in einer leichten Linkskurve ein Auto, übersah dabei aber das entgegenkommende Motorrad einer 55-jährigen Schlierseerin. Es kam zum Frontalzusammenstoß.

+ Stark beschädigt: eins der beiden am Unfall beteiligten Motorräder. © ZOOM.TIROL

Beide Biker wurden durch den Unfall schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte die Schlierseerin nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Agatharied. An beiden Motorrädern entstand ein erheblicher Sachschaden. Während der Erstversorgung und der Unfallaufnahme war die Landesstraße gut eine Stunde lang für den gesamten Verkehr gesperrt.

sg