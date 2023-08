Nach 15 Jahren: „Hervorragende Neuigkeiten“ für Bayrischzell - Freibad wird mit Edelstahl saniert

Wegen besserer Förderung

Ein besseres Förderprogramm und die schlechtere Konjunktur ermöglichen es der Gemeinde Bayrischzell, nun doch das Alpenfreibad in der Edelstahl-Ausführung zu bauen.

Bayrischzell – „Was lange währt, wird nun richtig gut“, prophezeite Bürgermeister Georg Kittenrainer (CSU) am Montagabend in der Gemeinderatssitzung. Gemeint war ein emotionales Bayrischzeller Dauerthema: das Alpenfreibad, das seit 2008 immer wieder auf der Tagesordnung des Gremiums auftaucht. „Nun gibt es hervorragende Neuigkeiten“, was die Sanierung des Beckens betrifft: Die Edelstahlvariante soll umgesetzt werden.

In den vergangenen Jahren ging es stets um die dringend notwendige Sanierung, um die großen Wasserverluste zu beheben. Ein geplanter Neubau am Seeberg war bereits beschlossene Sache, doch daraus wurde nichts. 2022 setze sich der Gemeinderat ein Budget für die günstigste Ausbauvariante von einer Million Euro, um es an Ort und Stelle für die nächsten Jahre zu betreiben.

Viel Geld hatte die Kommune eigentlich nie, um die angestrebten Ziele zu verfolgen. Bis jetzt. Da der Freistaat Bayern die Finanzierung im Schwimmbadförderprogramm deutlich aufgestockt hat, beschloss das Gremium im Juni, für die Restarbeiten der Sanierung des Warmfreibades am alten Standort einen Antrag zu stellen. Neben der neuen Luft-Wärmepumpe und Photovoltaik-Anlage stand laut Kittenrainer noch der größte Brocken – die Verkleinerung und Sanierung des Beckens – an („Dieses hat das Ende seiner Lebensdauer erreicht“). Entweder per Folie oder als Edelstahlkonstruktion.

Wärmpepumpe und PV-Anlage spart Strom

Viele Schleifen wurden also gedreht. „Doch die Zeit, die wir verplant haben, hilft uns jetzt“, erklärte Kittenrainer nun. „Mit der jetzigen Förderung sind wir in der Lage, das Edelstahlbecken umzusetzen.“ Dieses wurde bereits ausgeschrieben. Die ersten Angebote liegen vor und werden derzeit geprüft. Zudem helfe auch die momentane Konjunkturlage, „weil die Bäderbauer nicht mehr so viel Arbeit haben und der Materialpreis sich derzeit nach unten bewegt“, so der Rathauschef. „Wir halten den Kostenrahmen ein, den sich der Gemeinderat gesetzt hatte.“

„Edelstahl ist doch perfekt, besser hätte es nicht laufen können“, sagte Regina Bleier (CSU). Ihr war wichtig, dass das separate Kinderbecken nicht vergessen werde. Dieses ist laut Kittenrainer ebenfalls ausgeschrieben und wird vom Anbieter mit angeboten. Florian Müller (parteilos) lobte die „boomende Gastronomie dank deiner Frau, lieber Georg“. Wie berichtet, betreibt Marianne Kittenrainer heuer das Bistro. Vize-Bürgermeister Egid Stadler (CSU) erwähnte, dass dank der neuen Wärmepumpe in Kombination mit der PV-Anlage „enorme Stromkosten“ eingespart wurden.

Kritisch bemerkte Isidor Scharmann (FWG), der sich im Schwimmbad erkundigte, „dass die Besucherzahlen heuer äußert mau“ seien. „Anscheinend ist es an den Wassertemperaturen gelegen.“ Auskunft konnte einer der Bademeister erteilen, der in der Sitzung war. Ausschlaggebend war wohl die Witterung. „Wir sind oft mit 21 bis 22 Grad gefahren. Das ist kein Problem, wenn es heiß ist, aber es war oft bewölkt, windig oder regnerisch. Dann kommen die Leute nicht.“

Edelstahl-Lösung einstimmig beschlossen

Genaue Besucherzahlen kann Kämmerer Josef Teucher erst zum Saisonschluss vorlegen. Der Bademeister schätzte vorsichtig: „Im Juli waren es circa 500 und im Mai 200 weniger als im Vorjahr.“ Was die Wassertemperaturen anbelangt, zeigte Kittenrainer Verständnis: „Wenn es zu kalt ist, ist es zu kalt.“

Umso wichtiger sei es nun, „es jetzt wieder herzurichten, um 2024 hoffentlich wieder bessere Besucherzahlen zu haben“, sagte er. „Wenn wir das Geld jetzt in die Hand nehmen und die Förderung kommt, müssen wir bei allen Vermietern und Bayrischzellern Werbung machen, dass das Produkt Schwimmbad gscheit angenommen wird.“

Der Gemeinderat stimmte einhellig für die Beckensanierung in Edelstahl und ermächtigte den Bürgermeister, Erdbau- und Rohrleitungsarbeiten an den günstigsten Anbieter zu vergeben. Die Arbeiten müssen im Herbst starten, damit das Bad im Frühjahr 2024 wieder in Betrieb gehen kann.

Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.