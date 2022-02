Nach Wegfall von Klassenfahrten: „Traumwinter“ wird für Jugendherbergen zum Totalausfall

Von: Gabi Werner

Teilen

Bemüht um Optimismus: Die Bayrischzeller Herbergsleiterin Angie Sebrich, hier mit ihrem Mann Mike und Hund Toni, muss nach der Absage der Klassenfahrten einen erneuten Rückschlag verkraften. © Roland Schmidt

Für die Jugendherbergen bedeutet die Corona-Krise ein ewiges Auf und Ab. Dass derzeit keine Klassenfahrten stattfinden sollen, bekamen die Häuser im Landkreis deutlich zu spüren. Es gab eine Storno-Welle.

Bayrischzell/Schliersee/Kreuth – Manchmal kommt sich Angie Sebrich vor wie in einer Zeitschleife. Gerade ging es mit der Belegung in ihrer Jugendherberge am Sudelfeld (Gemeinde Bayrischzell) wieder bergauf, schon folgte der nächste Corona-Dämpfer. Diesmal kam er in Form einer dringenden Empfehlung des bayerischen Kultusministeriums: Die Schulen im Freistaat, so hieß es in einem Schreiben im Januar, sollen doch bitteschön bis zu den Osterferien keine mehrtägigen Klassenfahrten unternehmen.

Eine Schule nach der anderen sagte ihre Buchung ab

Die Folgen dieses Appells bekam Herbergsleiterin Sebrich unmittelbar zu spüren: Eine Schule nach der anderen sagte ihre Buchung ab. „Wir wären über den Winter komplett ausgebucht gewesen – jetzt ist die Saison unter der Woche ein Totalausfall“, berichtet Sebrich, die das Haus in Bayrischzell gemeinsam mit ihrem Mann Mike führt.

Nurmehr Familien und kleine Gruppen nutzen Angebot der Jugendherbergen

Die Zahlen, die Sebrich präsentiert, sind ernüchternd. In einem guten Jahr zählt sie im Schnitt 14.000 Übernachtungen in ihrer Herberge, die vor allem wegen ihrer alpinen Lage und der Hüttenatmosphäre so beliebt ist. Im Corona-Jahr 2021 waren es gerade einmal 2500 Übernachtungen. Es sind vor allem Familien und kleinere Gruppen, die weiterhin das Angebot der Herberge nutzen. In erster Linie am Wochenende. „Das läppert sich schon“, sagt Sebrich. Kompensieren könnten diese Einzelgäste den Wegfall der Schulklassen aber bei Weitem nicht. „Die Schul- und Klassenfahrten sind für uns überlebenswichtig“, stellt Sebrich klar.

Kreuther Herbergsleiterin: „Das ist ein absoluter Rückschlag“

Dass diese Klientel nun erneut nicht anreisen darf, trifft auch die Jugendherberge in Kreuth-Scharling hart. „Das ist ein absoluter Rückschlag“, seufzt Leiterin Lucia Georg. Auch über sie und ihr Haus ist nach dem Appell des Kultusministeriums eine wahre Stornowelle hereingebrochen, sämtliche Schulen hätten abgesagt. „Die Wintersaison ist uns zu 80 bis 85 Prozent weggebrochen.“ Dabei hatte laut Georg bis vor Kurzem noch alles nach einem „Traumwinter mit einer super Buchungslage“ ausgesehen. Stattdessen musste sie den größten Teil ihrer Mitarbeiter wieder in Kurzarbeit schicken.

Tegernsee-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Tegernsee-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Tegernsee – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Auch Lucia Georg beherbergt derzeit nur sporadisch und überwiegend an den Wochenenden Gäste. Hauptsächlich sind es Familien, manchmal auch Vereinsgruppen. Wirtschaftlich rentabel sei das nicht, stellt die Herbergsleiterin klar. Es gehe lediglich darum, weiterhin Präsenz zu zeigen. Bis zu den Osterferien könne man den Betrieb so noch aufrechterhalten, „dann muss es aber wieder steil bergauf gehen“, sagt Georg. Ein Überleben der Jugendherbergen, deren Träger der Landesverband Bayern im Deutschen Jugendherbergswerk ist, wurde zuletzt auch durch staatliche Zuschüsse gesichert. „Sonst hätten wir das nie geschafft“, gibt die Kreuther Herbergsleiterin zu bedenken.

Jugendherbergen: Gute Belegung im Sommer ließ Hoffnung keimen

Über den Sommer hatten Lucia Georg und ihre Mitarbeiter kurzzeitig aufatmen können. Anfang Juli hatte sich das 120 Betten-Haus aus dem Lockdown zurückgemeldet. Der Betrieb lief gut wieder an. „Wir hatten sogar den stärksten August seit ein paar Jahren“, berichtet die Chefin. Auch auf den Jahreswechsel blickt Georg recht zufrieden zurück. „Wir waren nicht ausgebucht, hatten aber eine gute Belegung.“ Der jetzige, neuerlich Einbruch trifft die Herbergsmutter umso schmerzhafter.

Kindern und Jugendlichen gehen wichtige Gemeinschaftserlebnisse verloren

Kollegin Sebrich ist weiterhin bemüht um Optimismus. Aber auch sie sagt: „Wir müssen schauen, dass wir finanziell wieder auf die Füße kommen.“ Sie verstehe zwar die Vorsicht der Verantwortlichen und trage die strengen Hygienerichtlinien gerne mit – dennoch sei es wichtig, dass baldmöglichst wieder Normalität einkehre, findet die Herbergsleiterin. Auch im Sinne der Kinder und Jugendlichen. Denn ohne die Klassenfahrten gingen den Heranwachsenden wichtige Gemeinschaftserlebnisse und Begegnungsmöglichkeiten verloren. Sebrich findet: „Es geht kein Weg an der Wiederzulassung von Klassenfahrten vorbei.“

Hier lesen Sie ein Interview mit der Kreuther Jugendherbergs-Leiterin Lucia Georg

Nur sporadisch ist derzeit auch die Jugendherberge in Schliersee belegt und geöffnet. Auch hier gab es zuletzt reichlich Stornierungen, wie der kommissarische Leiter Albert Götz berichtet. Nur „ein paar Unerschrockene“ würden anreisen, auch hier zumeist an den Wochenenden. Laut Götz gibt es mittlerweile sogar eine Kooperation zwischen seiner Jugendherberge und dem Haus in Kreuth-Scharling. „Wir wollen uns“, berichtet Götz, „nach Möglichkeit die Belegungen so gegenseitig zuschieben, damit es sich für eines der Häuser rentiert“.

gab