Neue Kläranlage kostet Bayrischzell mindestens 3,5 Millionen Euro

Die Bayrischzeller Kläranlage muss saniert werden. Ein Planer stellte im Gemeinderat drei Varianten vor. Die billigste kommt auf 3,5 Millionen Euro.

Bayrischzell – Die Fliesen bröckeln, die Pumpen rosten: Die Bayrischzeller Kläranlage ist in die Jahre gekommen. 40 Jahre ist es her, dass sie saniert wurde. Nun muss eine Entscheidung getroffen werden, wie es mit dem Klärwerk weitergehen soll. Darum lud die Gemeinde zur Ratssitzung Planer Sepp Waldinger vom Ingenieurbüro Dippold & Gerold ein, der drei Varianten vorstellte. Ein Beschluss wurde noch nicht gefasst.

Obwohl die Anlage in Osterhofen noch funktioniert und die gesetzlichen Werte bei der Wasserreinigung erfüllt, stammen viele Bauteile aus den 1960er-Jahren, als die Kläranlage gebaut wurde. Technik und Elektronik sind nicht mehr zeitgemäß. „20 weitere Jahre wird sie nicht mehr schaffen“, sagte Waldinger. Auch das Maschinen- und Betriebsgebäude seien sehr beengt und entsprechen nicht mehr den Vorschriften, so der Planer. Letzteres müsse aufgestockt werden, um dort einen Sanitärbereich mit Dusche sowie eine neue Schaltzentrale unterzubringen.

3,5 Millionen Euro als günstigste Lösung

Der kostengünstige Vorschlag sei, die Abwasseranlage so zu sanieren, dass sie in ihrer jetzigen Bestandsform mit Klär-, Belebungs- und Schlammbecken sowie Schönungsteich erhalten bleibt. Dafür notwendige Betonarbeiten sowie eine Fotovoltaikanlage zur kostengünstigen Stromerzeugung schätzt Waldinger in Summe auf 3,5 Millionen Euro.

Variante zwei: Rechen und Sandfang – sie dienen zur mechanischen Vorreinigung – sanieren und ein neues Belebungsbecken anstelle des Schönungsteichs errichten. Kosten: 4,4 Millionen Euro. Die teuerste ist die dritte Möglichkeit mit rund fünf Millionen Euro: eine komplett neue Kläranlage mit großem Kombibecken.

Anschluss an Anlagen der Nachbarn zu teuer

Zur Diskussion stand auch, die Bayrischzeller Kläranlage an eine in den Nachbargemeinden Fischbachau oder Thiersee anzuschließen. Bürgermeister Georg Kittenrainer sieht dafür aber „keinen Weg“. Denn kilometerlange Rohrverbindungen, Druckleitungen und Pumpwerke würden die Kosten weiter in die Höhe treiben. Waldinger errechnete dabei Summen um die acht Millionen Euro.

„Es sind nicht nur die Leitungen, die Kosten verursachen“, stellte er fest. „Die Gemeinde müsste sich auch in die vorhandenen Anlagen einkaufen.“ Ein weiteres Problem sind unterschiedliche Reinigungswege. Ein Mischsystem wie in Bayrischzell könne nicht auf ein Trennsystem wie in Neuhaus abgeleitet werden, erklärte er.

Bis zu drei Jahre Bauzeit

Für die Sanierung der Kläranlage veranschlagte Waldinger eine Bauzeit nebst Planung von bis zu drei Jahren. Nicht die Zeit, sondern die Kosten bereiten Kittenrainer derzeit Bauschmerzen: „Ich habe noch nie über so hohe Summen für die Gemeinde verhandeln müssen.“

Als eine gemeindliche Pflichtaufgabe müsse die Kommune die gesetzlichen Auflagen zu Abwasserbeseitigung erfüllen. Am Ende treffe es den Bürger. „Da zahlen wir alle“, sagte der Rathauschef. „Das Geld hat die Gemeinde vorzufinanzieren, aber über die Gebühren von den Anschlussnehmern wieder zu erwirtschaften.“ Heißt: Ein Teil der Investition müsse über den Entwässerungsbeitrag pro Haushalt erhoben werden. Zudem werde sich „die Abwassergebühr in Bayrischzell erheblich nach oben bewegen“. DANIEL WEGSCHEIDER