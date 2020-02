Bayrischzell/Bayern: Es klingt verwegen: Die neuen Eigentümer des sogenannten Gütlerhauses wollen das denkmalgeschützte Anwesen einen guten halben Meter anheben.

Geitau – Auch wenn das Vorhaben fast schon verwegen klingt, konnte sich der Bayrischzeller Gemeinderat gut damit anfreunden. Die neuen Eigentümer des sogenannten Gütlerhauses wollen das Anwesen sanieren und zum Teil neu bauen. Wegen der Hochwassergefahr soll das denkmalgeschützte Anwesen zudem einen guten halben Meter angehoben werden.

Die Geschichte des ehemaligen Gütlerhauses am Fuße des Seeberges, neben der Leitzach in Geitau gelegen, geht zurück in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts. So steht in der Bayrischzeller Chronik geschrieben: „Da lebte einmal der alte Sollacher, ein biederer Jäger und Forstwirt, mit seiner Frau, einer Köchin. Und da kamen die Fürsten und Grafen und andere vornehme Herren und lagerten sich in dem Häuschen ein und tafelten und waren dankbar für die treuherzige Aufnahme.“

Einmaliges Sanierungsvorhaben: Neueigentümer wollen geschütztes Gütlerhaus um 60 Zentimeter anheben

Heute steht das Sollacher-Häuschen am Jäger 1 gelegen unter Denkmalschutz und ist im Besitz der Eheleute Wiggenhorn – sie planen daran Baumaßnahmen. Der Gemeinderat schaute sich das Vorhaben an und bejahte einhellig die notwendige Renovierung, die es so in Bayrischzell noch nie gab. Das Sollacher-Häuschen liegt im Hochwassergebiet. „Der Bach ist dort schon direkt durchs Erdgeschoss geflossen“, berichtete Bürgermeister Georg Kittenrainer in der Sitzung. Mit viel Geld und Engagement wollen nun die neuen Besitzer das Gebäude sichern und erhalten. Konkret solle der barocke Blockbau in Abstimmung mit dem Denkmalschutz am Landratsamt um rund 60 Zentimeter angehoben werden. Außergewöhnlich, aber machbar, betonte Kittenrainer. Dafür sollen Träger unter dem Gebäude hindurch geschoben werden. Zudem erklärte Geschäftsleiter Josef Acher, „wird der westliche, nicht denkmalgeschützte Wirtschaftsteil abgetragen und neu aufgebaut, damit er künftig als Wohnraum genutzt werden kann“.

Das Garagengebäude aus den 1960er-Jahren mit zwei Stellplätzen auf dem Anwesen erfährt dagegen eine Nutzungsänderung: Da der Eigentümer des Anwesens zugleich das Fischereirecht an der Leitzach genießt, dieses auch nicht mehr verpachtet, sondern dort künftig selbst ausüben möchte, werde die Garage zu einem Wirtschaftsraum für seine Fischerverarbeitung. Damit die neuen Eigentümer dennoch parken und wirtschaften können, entsteht nordwestlich der Hofstelle ein zehn mal sieben Meter großer Stadel in Holzbauweise für Pkw und Traktor.

Die Bau- und Umbaumaßnahmen wurden Acher zufolge vorab mit dem Landratsamt, auch der Abteilung Naturschutz, abgeklärt. Die Erschließung des Sollacher-Häuschen läuft über Wasser aus eigenem Brunnen und einer Kleinkläranlage, berichtete Acher weiter. Heißt: Das Haus ist weder an die örtliche Trinkwasserversorgung noch an den Kanal angeschlossen. Ein möglicher Anschluss an die nahe gelegene Kläranlage werde derzeit überprüft. Dies wäre allerdings aufwendig, wie Acher sagte. „Da liegen zwei Bäche dazwischen.“ Bürgermeister Kittenrainer erachtet das Bauvorhaben nicht nur für sinnvoll, sondern auch als interessant. Die Flurbezeichnung Jäger stehe für die Geschichte: „Die Hohe Jagd und Fischerei waren ja nicht dem Kloster bei uns eigen, sondern lagen beim Herzog vom Tegernsee, der bei uns das Jagdrecht ausgeübt hat.“ Im Sollacher-Häuschen hat somit der hiesige herzogliche Revierjägermeister sein Wohnanwesen gehabt. Darum liege nach wie vor auch das Fischrecht bei diesem Anwesen. „Wenn dieses nun erhalten bleibt und aufgewertet wird, sehe ich das gesamte Bauvorhaben als positiv.“

Das sieht auch Georg Reisberger so, als direkter Nachbar: „Besser das Haus aufwendig und teuer renovieren, als wenn es unter Denkmalschutz in sich zusammenfällt.“

von Daniel Wegscheider