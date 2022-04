Neues Motorsportbuch: Wie Mercedes in Bayrischzell den Tourenwagensport wieder entdeckte

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Fasziniert vom historischen Motorsport: Peter Schroeder aus Valley mit seinem neuen Buch. © Stefan Schweihofer

Der Landkreis Miesbach ist gemeinhin nicht als Wiege des Motorsports bekannt. Umso interessanter ist eine Geschichte, die ein Valleyer Autor in seinem neuen Buch ausgegraben hat.

Bayrischzell/Valley – Wäre es nach Rennleiter Alfred Neubauer gegangen, hätte am Kirchweihsonntag 1949 kein Stern an der Startlinie in der Bayrischzeller Herbstsonne gefunkelt. „Nachdem wir uns von sportlichen Dingen noch zurückhalten, bin ich gegen eine solche Entsendung von Firmenwagen, auch unter privatem Deckmantel“, schrieb Neubauer am 17. August 1949 in einer Aktennotiz. Warum auf den Tag genau zwei Monate später trotzdem ein Mercedes die zur Rennstrecke umfunktionierte Landstraße zur Bäckeralm unter die Räder nahm und wie dieser Auftritt die Wiederauferstehung des Stuttgarter Autobauers im Tourenwagensport nach dem Zweiten Weltkrieg markiert hat, lässt sich nun in einem Buch nachlesen. Geschrieben hat es der Valleyer Peter Schroeder unter dem Titel: „Mercedes-Benz – Langstreckenfahrten 1950-1964“.

Vier Bücher seit 2013

Historischer Motorsport ist Schroeders Fachgebiet. Vier Bücher hat der 72-Jährige seit 2013 zum Thema geschrieben. Zwei davon spielen unter anderem im Oberland: „Wallberg-Rennen“ und „Mc Namara Racing – Der Weg von Lenggries nach Indianapolis“. Hauptberuflich praktizierte Schroeder bis 2015 als Chirurg, unter anderem in Holzkirchen und Bad Tölz. Von 1982 bis zuletzt begleitete er als Arzt Motorsportveranstaltungen von Rallyes bis zur Formel 1. Im Ruhestand pflegt er seine Autoleidenschaft bei Oldtimerrennen zusammen mit seiner Frau – und er teilt sie mit den Lesern seiner Bücher. So auch den Neubeginn von Mercedes als Motorsport-Macht, dessen Geschichte Schroeder in einem Konferenzraum, „versehen mit einem Online-Zugang und umgeben von zahllosen hellgrauen Archivboxen“, im Mercedes Benz Classic Center in Fellbach bei Stuttgart rekonstruiert hat.

Die Aufnahme zeigt den als Testwagen deklarierten Mercedes 170 S 1949 bei der Ausfahrt bei Bayrischzell. © Privat

Nach Kriegsende war vom Glanz des Sterns noch nichts zu spüren. Die Produktion konzentrierte sich zunächst auf Lkw, Kranken- und Lieferwagen, mit dem 170 V stieg man eher bescheiden wieder in den Pkw-Markt ein. Die Redakteure einer amerikanischen Autozeitschrift fürchteten gar, dass die „großen Landyachten, die der Stolz der deutschen Autoindustrie waren, zu den vielen Opfern des Krieges“ gehörten. Noch kleinere Brötchen backte man bei Mercedes in Sachen Motorsport. Nicht zuletzt weil man die Stärke der ausländischen, vor allem der britischen Konkurrenz fürchtete und sich sorgte, nicht an die Erfolge vor dem Krieg anknüpfen zu können, blieb vor allem der Tourenwagensport anfangs eine Domäne von Privatfahrern. Obendrein deklarierte man die Rennteilnahmen sicherheitshalber als „Versuchsfahrten“, um bei schlechten Leistungen keinen Imageschaden zu erleiden.

So kam es auch, dass am Kirchweihsonntag 1949 ein Journalist den Testwagen III Typ 170 S bei der Herbstprüfungsfahrt am Fuße des Wendelsteins pilotierte. Dies allerdings überraschend schnell. Paul Schweder, Hauptschriftleiter der „Motorrundschau“, fuhr die zweitschnellste Gesamtzeit und holte sich bei den Tourenwagen sogar den Klassensieg. „Sein Durchschnitt liegt nur um 5 km unter dem von Georg Meier auf der 500er-Kompressor-BMW“, hieß es im Bericht. Seiner Begeisterung für den Wagen werde er auch den über 3000 „unmittelbar Kraftwagen-interessierten“ Lesern der ADAC-Motorwelt schildern.

Presse schwärmte von besonderer Atmosphäre

Auch am Streckenrand war die Euphorie über die Rückkehr des Motorsports nach Bayrischzell greifbar, schildert der Münchner Merkur: „Im stillen, geruhsamen, aber dennoch sportliebenden Gebirgsdorf dröhnt nach vielen Jahren wieder einmal Motorengeräusch. Wie ein vieltausendstimmiges Echo pflanzt es sich, bald in Dur, bald in Moll, durch den herbstlichen Bergwald bis an die Felswände im Bergkranz fort, über dessen Tal in Licht, Form und Farbe ein unvergleichlicher Herbstsonntag leuchtet. In solcher Szenerie empfindet auch der naturverbundene Freund des Motorsportes das Wunderwerk der Schöpfung.“

Wie sich das Wunderwerk der Autotechnik von Mercedes in den Jahren danach von Bayrischzell aus zu Rennveranstaltungen in der ganzen Welt verbreitet hat, das schildert Schroeder auf den 182 Seiten seines neuen Buchs. Ihn selbst habe an den Stuttgarter Autobauern vor allem deren „germanische Zielstrebigkeit“ gepaart mit der „Reduzierung jeglichen sieggefährdenden Risikos“ fasziniert, verrät Schroeder im Vorwort. Auch wenn es just diese Risikoscheu war, die um ein Haar den Start in Bayrischzell verhindert hätte – und damit die Wiederauferstehung von Mercedes im Tourenwagensport.

Das Buch

„Mercedes-Benz – Langstreckenfahrten 1950-1964“ ist im Heel-Verlag erschienen und ab sofort zum Preis von 39,95 Euro im stationären Buchhandel sowie bei Amazon erhältlich.

sg