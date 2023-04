Osterhofen: Campingplatz-Eigentümer kaufen Hotel - Alpenhof unter neuer Führung

Von: Sebastian Grauvogl

Schlüsselübergabe am Alpenhof: (v.l.) Egid Stadler, Geschäftsführer der Bergbahnen Sudelfeld und Zweiter Bürgermeister, der neue Hoteldirektor Matthias Heermann, Michael Müller als Vertreter der Inhaberfamilien Schüchl/Müller und Bürgermeister Georg Kittenrainer. © Privat

Die Naturama-Familie der Eigentümerfamilien Müller und Schüchl hat den Alpenhof in Osterhofen gekauft. Ihnen gehört auch der Campingplatz Glockenalm in Aurach (Fischbachau).

Osterhofen/Aurach – Ein Herz fürs Sudelfeld hatte Michael Müller schon lange, bevor er hier in der Region unternehmerisch aktiv wurde. Mit dem „Sudelfeldexpress“, seiner Firma Altmühltaler Busreisen mit Sitz in Beilngries, karrte er regelmäßig Busse voller Skifans an die Pisten oberhalb von Bayrischzell. „An Spitzentagen sind wir mit bis zu sieben Bussen gekommen“, erzählt der Unternehmer. Im kommenden Winter haben seine Gäste die Option auf eine deutlich kürzere Anreise: Wenn sie im Alpenhof in Osterhofen übernachten, hält der Skibus direkt vor der Tür.

Bereits Anfang Januar hat die Naturama-Familie der beiden Eigentümerfamilien Müller und Schüchl das Vier-Sterne-Hotel gekauft. Dazu gehört bekanntlich auch der noch im Aufbau befindliche Campingplatz Glockenalm in Aurach (Gemeinde Fischbachau) sowie die Naturama-Standorte Beilngries im Altmühltal und Brombachsee im fränkischen Seenland (mit Mobilheimen, Fasshotels, Schäferwagen und Tinyhouses) erhalten. Während die Glockenalm nach langer Genehmigungsphase laut Müller erst zur kommenden Wintersaison und da auch nur in einem Teilbereich eröffnen wird, bleibt dem Alpenhof mit angeschlossenem Restaurant Seeberg eine längere Auszeit erspart. Der Hotelschlüssel wechsle nahtlos von der DEVA-Gruppe, die das Haus 2020 nach einer Insolvenz der damaligen Pächter übernommen hatte, in die Hände des neuen Direktors Matthias Heermann.

41 Zimmer und Suiten im Alpenhof

Wie die neuen Inhaber mitteilen, blickt Heermann auf langjährige Leitungserfahrung in Hotels renommierter internationaler Gruppen wie Best Western und Accor zurück. Unter anderem habe er auch das NH Ambassador in Ingolstadt erfolgreich geführt.

Dass ihm dies auch im Alpenhof in Osterhofen gelingt, davon ist er überzeugt. „Das Hotel liegt in bester Lage. Ich freue mich darauf, neue Akzente zu setzen und beste Voraussetzungen zu schaffen, damit unsere Gäste einen entspannten und erholsamen Urlaub in der malerischen Kulisse der bayerischen Alpen verbringen können“, wird Heermann in einer Pressemitteilung zitiert.

Das Alpenhof verfüge derzeit über 41 Zimmer und Suiten mit „Alpen-Chic“ in vier verschiedenen Kategorien. Der Spa- und Wellnessbereich mit zwölf mal sechs Meter großen Schwimmbad, Sauna, Dampfbad und Fitnessraum würden nicht nur Urlauber schätzen, sondern auch die Gäste von Tagungen oder Konferenzen. Dafür stünden Räume mit Größen von 20 bis 128 Quadratmeter zur Verfügung. Auf Wunsch kümmere man sich auch um die Organisation von Team-Events, kündigt Heermann an. Für ein „Rund-um-glücklich-Paket“ kooperiere man mit zahlreichen Partnern in der Region, beispielsweise Skischulen und Fahrradverleihfirmen. Auch die in der Küche des ab Pfingsten wieder geöffneten Restaurant stünde die Regionalität im Vordergrund.

Personal bleibt überwiegend am Standort

Weitgehend Kontinuität herrscht derweil beim Personal. Einen Großteil der Mitarbeiter habe man übernommen, alle anderen hätten Stellen in anderen Betrieben gefunden. Weitere Fachkräfte aus sämtlichen Bereichen würden gesucht, teilt Heermann mit. Er freue sich über Bewerbungen.

Größere Umbau- oder Renovierungsarbeiten stehen vorerst nicht an, teilt Müller auf Nachfrage mit. „Wir wollen, dass das Hotel jetzt erst mal offen ist.“ Wenn das dann auch mal für den Campingplatz Glockenalm gilt, will Müller die beiden Projekte auch in der Vermarktung und Bewerbung miteinander verbinden. „Es geht darum, Synergieeffekte zu nutzen, damit sich beide Einrichtungen gegenseitig befruchten.“ Konkreter wird Müller auf Nachfrage nicht.

Ob Camper also zukünftig auch den Wellnessbereich im Alpenhof nutzen können oder Hotelgäste als Abwechslung zur Suite mal eine Nacht im Tinyhouse verbringen können, bleibt derzeit noch offen. Zu Fuß im Bademantel oder mit dem Koffer in der Hand werden die Gäste jedoch aller Voraussicht nach nicht zwischen den beiden Einrichtungen hin und her wechseln können: Zwischen Alpenhof und Glockenalm liegen knapp sechs Kilometer Bundesstraße. sg

