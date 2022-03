Eigener Raum für Jugend in Bayrischzell: Bauhof und Nachwuchs helfen zusammen

„Elternunabhängiger Treffpunkt“: Der Anbau des Minigolfhäuschens am Seeberg soll für die Jugend ausgebaut werden. © Stefan Schweihofer

In einem Gemeinschaftsprojekt richten der Bauhof in Bayrischzell und der Nachwuchs der Bayrischzeller Jugend einen Anbau am Minigolfplatz her. Das war auch im Gemeinderat Thema.

Bayrischzell – Die Bayrischzeller Jugend wird wieder einen eigenen Raum für sich bekommen. Er entsteht am Minigolfplatz am Seeberg. Wie es dazu kam, darüber berichtete Bürgermeister Georg Kittenrainer (CSU) in der Gemeinderatssitzung am Montagabend.

Zwischen Weihnachten und Neujahr hat den Bürgermeister ein Brief erreicht, geschrieben von vier Mädchen aus dem Ort. Darin beschrieben sie ihre Suche nach einem geeigneten Platz, um dort einen „elternunabhängigen Treffpunkt“ zu finden. „Das ist ein berechtigtes Anliegen“, kommentierte Kittenrainer das Schreiben erfreut. Dabei erinnerte er sich an seine eigene Jugend, die nun auch schon wieder einige Jahre zurückliege, wie er anmerkte. „Wir hatten einen Jugendraum im katholischen Pfarrheim, der aber dann aufgelöst wurde“, sagte der Rathauschef. „Wir sollten der Bayrischzeller Jugend wieder die Möglichkeit für einen solchen Platz bieten.“

Platz für alle Gruppen soll entstehen

Die vier jungen Frauen schlugen selbst zwei kleine Hütten am Seeberg vor, die im Sommer als Los- und Schützenbude fürs Zelt- und Waldfest genutzt werden. Kittenrainer musste ablehnen: „Die Hütten gehören den Vereinen und werden sonst als Lager genutzt.“ Daher holte er den Gemeinderat und Jugendbeauftragten Lukas Bucher (FWG) mit an Bord, der sich mit den Mädchen zusammensetzen und nach einem geeigneten Platz suchen sollte.

Unweit der Hütten wurde das Quintett fündig. Dort steht das Kassenhäuschen des Minigolfplatzes mit einem überdachten Vorplatz. „Der Platz ist optimal“, erklärte Bucher. „Ruhige Lage und keine Nachbarn.“ Der Jugendbeauftragte erklärte auch, „dass es nicht einfach war, einen geeigneten Ort zu finden“. Dies konnte Kittenrainer nur bestätigen, der zuerst an den Tischtennisraum im Rathaus gedacht, diesen Gedanken dann aber wieder schnell verworfen hatte: „Ein öffentliches Gebäude ist dafür nicht geeignet.“

Geeignet sei aber der Anbau des Minigolfhäuschens. Es gibt dort sanitäre Anlagen, und der überdachte Vorplatz ist mit rund 20 Quadratmetern groß genug. Einstimmig beschloss der Gemeinderat, dass der Bauhof zusammen mit der Bayrischzeller Jugend per Gemeinschaftsprojekt diesen verschalt, isoliert und herrichtet.

Hausordnung für Jugendraum geplant

Willy Kravanja (Parteilos) empfand dies als gute Lösung: „Was man sich selbst schafft, erhält man sich auch gern.“ Dem stimmte Vize-Bürgermeister Egid Stadler (CSU) zu: „Die jungen Leute müssen es sauber halten, die Gemeinde wird dort keine Putztruppe hinschicken.“ Außerdem solle es ein Raum für alle Jugendlichen aus dem Ort sein, nicht nur für eine bestimmte Gruppe. „Es darf keiner ausgeschlossen werden.“

Was die Ordnung anbelangt, erklärte Kittenrainer, dass es in Abstimmung mit dem Jugendamt eine Hausordnung geben wird. „Wir wollen nicht mit dem erhobenen Zeigefinger beim Fenster reinschauen“, sagte er und ergänzte mit Blick zu den vier Mädels, die zur Sitzung gekommen waren: „Ihr müsst Verantwortung übernehmen und seid künftig meine Ansprechpartnerinnen.“ Im nächsten Schritt wird sich die Gemeinde über die baulichen Maßnahmen für den frei zugänglichen Jugendraum Gedanken machen und wann damit begonnen werden kann.

