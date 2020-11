Röhrender Auspuff, aber kein Tacho: Polizei stoppt Biker am Sudelfeld

Beamten der Kontrollgruppe Motorrad sind am Samstag am Sudelfeld drei Biker mit illegal frisierten Maschinen ins Netz gegangen. Sie hatten ihre Fahrzeuge für mehr Lautstärke getunt, aber überlebenswichtige Teile geopfert.

Bayrischzell - Beamten der Kontrollgruppe Motorrad des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd sind am Samstag am Sudelfeld in Bayrischzell drei Biker mit illegal frisierten Maschinen ins Netz gegangen. Sie hatten ihre Fahrzeuge für mehr Lautstärke und mehr Leistung getunt und dafür überlebenswichtige Teile geopfert.

Lesen Sie auch: Hotelier besorgt: Motorradlärm in Bayrischzell verprellt die Gäste

Röhrender Auspuff, aber kein Tacho: Beamte stoppen Biker am Sudelfeld

Den Anfang machte ein 17-jähriger Augsburger mit gleich drei Vergehen. Gegen 13 Uhr hörten die Beamten schon von Weitem das laute Kreischen seiner 50-Kubikzentimeter-Maschine der Marke Beta, als der Augsburger mit hoher Geschwindigkeit auf dem Sudelfeld in Richtung Parkplatz Arzmoos schoss. Als die Beamten den Augsburger stoppten, erkannten sie schnell, warum sein Fahrzeug so laut war: es war bis zur Höchstleistung getunt. Statt der erlaubten 45 Stundenkilometer holte der Hobbytuner 70 bis 80 km/h aus seiner Maschine.

Straßentauglich war diese aber nicht: Fehlender Tacho, starker Ölverlust, abgebrochene Bremshebel und teils defekter Beleuchtung waren nur einige der technischen Mängel. Das war Vergehen Nummer zwei. Nummer drei: Eine Fahrerlaubnis hatte der 17-Jährige auch nicht. Er war bereits 2019 mit einem getunten Mofa mit 60 km/h erwischt worden. Sein derzeitiges Kleinkraftrad wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sichergestellt und wird nun einem Gutachter vorgeführt. Seinen Führerschein wird der Tuner wohl nicht so schnell bekommen.

Mehr zum Sudelfeld: „Gamspark“: Sommerkonzept für das Sudelfeld wird konkret

Kurze Zeit später donnerten zwei Brüder aus Brannenburg und Bous im Saarland auf zwei Harley Davidsons auf die Motorradpolizisten zu. Die Kontrolle ergab: An einem der Motorräder war eine Auspuffanlage komplett ohne Dämpfung montiert, an der zweiten Maschine arbeitete eine Zubehörauspuffanlage, die so nicht auf öffentlichen Straßen benutzt werden dar. Außerdem fehlten unter anderem der Rückspiegel und das vordere Schutzblech, der Tacho war außerhalb des Sichtbereichs angebracht, die Blinkerabstände waren falsch.

Das Brüderpaar musste sich abholen lassen. Die Motorräder wurden sichergestellt und werden ebenfalls von einem Sachverständigen begutachtet. Die Fahrer erwartet ein hohes Bußgeld, hinzu kommen die Kosten für das Abschleppen und den Sachverständigen. Nachdem eines der Motorräder vor kurzem „ohne Mängel“ begutachtet wurde, ermittelt die Polizei auch gegen den damaligen Prüfer.

Trotz dieser zwei herausragenden Fälle hatten die Beamten einen ruhigen Tag. Hinzu kamen zwei Motorräder mit abgefahrenen Reifen, ein Motorrad mit fehlendem Rückspiegel und zwei Krafträder mit fehlenden Rückstrahlern.