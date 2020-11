Rudolf-Holzmann-Straße: Fast eine halbe Million für 310 Meter?

Die Rudolf-Holzmann-Straße in Bayrischzell soll vollständig saniert werden. Ein Konzept schätzt die Kosten auf 410.000 Euro. Die Gemeinde prüft auch Alternativen.

Bayrischzell – 310 Meter ist sie lang, die Verbindungsstrecke der Schlierseer Straße zur Wohnsiedlung am Reitberg. Gemeint ist die Rudolf-Holzmann-Straße in Bayrischzell, die bei der jüngsten Gemeinderatssitzung Thema war. Das Ingenieurbüro Dippold und Gerold zeigte per Studie, was im Rahmen einer Sanierung der Straße ansteht. Die veranschlagten Kosten von 410 000 Euro ließen die Ratsmitglieder aufhorchen. Ein endgültiger Beschluss ist für eine spätere Sitzung angesetzt, da zuerst eine günstigere Alternative zu prüfen ist.

Die Baumaßnahmen

Bürgermeister Georg Kittenrainer ließ Ingenieur Karl Kleiss das Projekt detailliert im Gremium vortragen. Der Rat solle sich ein umfassendes Bild der Arbeiten formen, denn dabei gehe es im Gegensatz zu vielen anderen Straßensanierungen um mehr als „ein bisschen was machen, damit die Schlaglöcher nicht überhandnehmen“, erklärte der Bürgermeister. Die Palette reiche sonst eher von „kleineren Flickarbeiten bis hin zur Grundsanierung“. In den vergangenen Jahren investierte die Gemeinde bereits in die Ursprungs-, Schul- und Bahnhofsstraße sowie die Geitauer Ortsdurchfahrt. Bei der Rudolf-Holzmann-Straße – mittlere Breite 4,30 Metern – handele es sich aber um einen größeren Eingriff.

Aufgrund des teilweise schlechten Unterbaus und der schlechten Entwässerung sei ein Komplettausbau nötig, bestätigte Geschäftsführer Josef Acher. Auf der Westseite der Straße seien daher mehrere Sinkkästen zur Oberflächenentwässerung geplant. Die 90 Meter lange Rigolenboxen voller Kies sollen Regenwasser zwischenspeichern und so dessen Versickerung verlangsamen.

Beim bereits durchgeführten Bodengutachten erkannte Kleiss auch einen finanziellen Vorteil für die Kommune: „Der Asphalt dort ist nicht belastet“, berichtete er. Darüber könne die Gemeinde froh sein, denn kontaminierter Boden, wie er oftmals in der Nähe von Bahngleisen vorkomme, müsse teuer entsorgt werden, sagte Kittenrainer und berichtete: Die Gemeinde möchte die Aushebung für die Sanierung der Rudolf-Holzmann-Straße nutzen, um dort Glasfaserkabel und Leerrohre für zukünftige Anschlüsse unterzubringen.

Der Zeitplan

Die für Sommer 2021 angesetzte Maßnahme soll laut Planer drei Monate dauern. Die Anlieger werden auch mit einer Vollsperrung rechnen müssen. Laut Kleiss muss die Zufahrt zwischen 18 Uhr abends und sieben Uhr morgens für den Verkehr frei sein. „Untertags müssen die Anwohner nach Möglichkeit ihre Autos außerhalb stehen lassen.“

Der Rettungsweg solle durch die Bergwacht abgedeckt werden, die per Geländefahrzeug über den Wanderweg vom Dorfbad Tannermühl zum Reitberg fahren könne, schlägt Kleiss weiter vor. Nicht unproblematisch auf dem schmalen und steilen Weg: Daher müsse auf jeden Fall die Rettungsleitstelle informiert werden, um während der Bauphase die Sicherheit der Anlieger am Reitberg zu gewährleisten.