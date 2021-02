Ein Urgestein sagt Servus

Bayerische Staatsforsten

Bayrischzell – Ein forstliches Urgestein verlässt den Landkreis. Nach mehr als 31 Jahren als Förster in Bayrischzell ist Rudolf Kornder in den Ruhestand gegangen und kehrt in seine Heimat Mittelfranken zurück. Der Leiter des Forstbetriebs Schliersee, Jörg Meyer, hat ihn mit viel Lob verabschiedet.