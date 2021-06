Schwerer Motorradunfall: Biker mit Frau an Bord fährt beim Überholen in Gegenverkehr

Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Biker in ein Krankenhaus.

Beide schwer verletzt

Ein schwerer Motorradunfall ereignete sich in Bayrischzell. Der Biker überholte und fuhr in ein entgegenkommendes Auto. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

Bayrischzell - Am Mittwoch gegen 12:30 Uhr fuhr ein 62-jähriger aus Bruckmühl die St2075 mit seinem Motorrad, einer BMW 850 GS, von Österreich kommend in Richtung Bayrischzell. Seine Ehefrau saß als Beifahrerin mit auf dem Motorrad. Dabei überholte er - und übersah offenbar den Gegenverkehr. Ein Toyota Prorace mit einem 30-jährigen Fischbachauer am Steuer kam dem Biker entgegen. Obwohl sowohl der Pkw-Fahrer, als auch der Motorradfahrer, noch einen Ausweichversuch unternahmen, konnte einen halbfrontaler Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden.

Der Bruckmühler krachte mit seinem Motorrad in das vordere rechte Eck des Pkws und riss dabei die Verkleidung des Pkws bis zur Beifahrertüre ab, schrammte an der rechten Fahrzeugseite des Pkws entlang und stürzte anschließend samt seinem Motorrad in den Straßengraben und wurde dort unter seiner BMW begraben.

Schwerer Unfall mit Motorrad in Bayrischzell - Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei diesem Zusammenstoß verletzte sich der 62-Jährige so schwer, dass er mittels eines Rettungshubschraubers in ein nahes Krankenhaus geflogen werden musste. Seine Frau verletzte sich bei dem Zusammenprall ebenfalls schwer und musste zur weiteren Behandlung mittels eines Rettungstransportwagens in ein nahes Krankenhaus eingeliefert werden. Der Pkw-Fahrer und seine mit im Fahrzeug befindliche Ehefrau sowie die gemeinsamen drei Kinder blieben bei diesem Unfall unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand durch den Zusammenprall ein Totalschaden von rund 30.000 Euro. Zur Bergung der Fahrzeuge, der Straßenreinigung mittels Öl-Hexe, sowie zur Fertigung eines unfallanalytischen und technischen Gutachtens musste die St2075 teil- bzw. zeitweise komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr Bayrischzell unterstützte die eingesetzten Streifen der PI Miesbach hierbei ebenfalls mit 12 Einsatzkräften.

