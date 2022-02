Schwimmbad Bayrischzell: Gemeinderat setzt bei Planung auf Flexibilität

Sonnige Wiese: Hier soll das neue Freibad Bayrischzell hin. © Thomas Plettenberg

Der Gemeinderat Bayrischzell setzt bei der Planung des neuen Schwimmbads auf Flexibilität: Lage von Becken und Gebäuden steht noch nicht fest - aus gutem Grund.

Bayrischzell – Ein paar Änderungen waren im Planentwurf für das geplante Schwimmbad noch notwendig geworden. So stand der Bebauungsplan „Seeberg“, der den neuen Standort auf dem jetzigen Minigolfplatz skizziert, in der jüngsten Bayrischzeller Gemeinderatssitzung erneut der Tagesordnung. Die von der Verwaltung vorgenommenen Änderungen betreffen die Liegewiese für zukünftige Badegäste sowie der Bereich beim Wohnmobilstellplatz am Tennisplatz.

Pläne gehen nun in öffentliche Auslegung

Den vorgeschlagenen Planentwurf genehmigte der Gemeinderat einstimmig, um nun mit der Öffentlichkeitsbeteiligung starten zu können. Geschäftsführer Josef Acher stellte die Planänderungen im Einzelnen vor: Die Wesentliche betraf die Wiese auf dem Hang oberhalb des Minigolfplatzes Richtung Seeberg. Dazu habe das Büro Umwelt und Planung in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde einen umfangreichen Umweltbericht verfasst, berichtete Acher. Die Kernaussage dabei: „Diese Wiese darf nicht verändert werden“, da sie dem Artenschutz für die Tier- und Pflanzenwelt unterliege. Man habe sich auf eine vernünftige und mögliche Schwimmbadnutzung auf dem Gelände geeinigt, berichtete Bürgermeister Georg Kittenrainer (CSU). Zum Ausgleich stellt die Gemeinde zudem naturschutzrechtliche Flächen zur Verfügung.

Die zweite Nutzungsänderung im Bebauungsplan umschließt den Bereich an den Tennisplätzen. Um das Freizeitkonzept Schwimmbad und Sport am Seeberg zu vereinen, würde es sich laut Kittenrainer zudem anbieten, den Multifunktionsplatz aus dem Ort dorthin zu verlegen. Dies hätte einen weiteren Vorteil: Bisher dient der Wohnmobilstellplatz laut Acher einer saisonalen Doppelnutzung. Während dort fast das ganze Jahr über Camper parken, dient dieser in den Wintermonaten als Eisplatz für Schlittschuhfahrer. Dies könnte zukünftig der Multifunktionsplatz übernehmen, schlug Kittenrainer vor: „Das macht aber nur dann Sinn, wenn wir darauf im Winter auch eine Eisfläche herstellen können.“ Dieses Vorhaben wird derzeit überprüft.

Lage von Becken noch offen

Kittenrainer berichtete in der Sitzung außerdem, dass im jetzigen Planentwurf bisher noch keine konkreten Plätze für Gebäude und Becken des neuen Schwimmbades am Seeberg festgelegt und diese bewusst noch offengelassen wurden, „um auf der Fläche maximal variabel zu bleiben“. Acher ergänzte: „Dies muss erst im zweiten Verfahrensschritt erfolgen, je nachdem welche Stellungnahmen beim Beteiligungsverfahren eingehen.“

Vor der Abstimmung beanstandete Florian Müller (CSU) noch die Situation der Stellplätze: „Für eine hohe Frequentierung des Schwimmbads sind die dortigen Wanderparkplätze zu wenig.“ Außerdem laut Plan dafür auch gar nicht vorgesehen. „Ein Schwimmbad funktioniert nur, wenn Besucher mit dem Auto, wie in Fischbachau, hinfahren können“, betonte er. Acher zufolge möchte die Verwaltung die bereits begonnene Planung für einen angestrebten Schwimmbad-Stellplatz an der Alpenstraße zwischen Unterführung und Sportalm weiterführen. „Wir haben eigentlich die Zusage vom Landratsamt für einen Parkplatz mit Kiesuntergrund im Rahmen einer Einzelbaugenehmigung bekommen.“

