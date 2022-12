Schwimmbad in Bayrischzell: Neubau am Seeberg gestrichen - Gemeinderat beschließt Sanierung

Erheblicher Sanierungsbedarf: Wegen der gestiegenen Energiekosten wird sich Bayrischzell eine weitere Schwimmbad-Saison nicht leisten können. Nun sollen zügig eine Dichtungsfolie, Luftwärmepumpe und Photovoltaikanlage angeschafft werden. © tp

Viele Bayrischzeller haben es befürchtet, nun ist es offiziell: Das Projekt Schwimmbadneubau am Seeberg ist gestorben. Auch der Sommerbetrieb 2023 steht auf der Kippe.

Bayrischzell – Bayrischzells Bürgermeister Georg Kittenrainer (CSU) hat es nun im Gemeinderat offiziell gemacht. Ohne Umschweife machte er deutlich: Der angedachte und bereits skizzierte Plan, das Schwimmbad aus der Ortsmitte zum Minigolfplatz auszusiedeln, „ist mit Baukosten von rund drei Millionen Euro vom Tisch. Weil: Nicht finanzierbar.“ Somit geht die Diskussion um den weiteren Betrieb des Alpenfreibads weiter. Allerdings unter neuen Bedingungen, die zur Eile treiben. Wie der Rathauschef deutlich machte, muss das Gremium in die Gänge kommen und einen neuen Grundsatzbeschluss fassen. Ein Schwimmbadbetrieb wie im vergangnen Sommer sei nicht mehr machbar. „Die drastische Erhöhung der Stromkosten fressen uns auf.“ Bekanntermaßen bezieht die Gemeinde das Wasser fürs Bad aus dem Wendelsteinbach, aufgeheizt wird es mit einer Wärmepumpe. „Allein diese Stromkosten würden sich im kommenden Jahr verdreifachen“, erklärte Kittenrainer – von 40 000 auf rund 120 000 Euro.

Zwei Sanierungsvarianten zur Auswahl

Also alles zurück auf Anfang: Kittenrainer fasste noch einmal die möglichen Sanierungsvarianten am alten Standort zusammen. Einmal das Becken mit einer Edelstahlwanne auszukleiden, mit komplett neuer Technik, aber verkleinerter Wasserfläche. „Da sind wir bei Baukosten von mindestens zwei Millionen Euro“, so Kittenrainer. Dann gibt es noch die „Sparsanierung“ für eine Million Euro: Bei dieser Baumaßnahme würde das Becken in seiner jetzigen Form bestehen bleiben. Dafür müsste eine Dichtungsfolie eingeklebt und im Boden eine zusätzliche Betonschicht aufgetragen werden. Das Wasser temperieren solle ferner eine Photovoltaikanlage vom Dach des Schwimmbadgebäudes aus. Kittenrainers Meinung nach ist dies die einzige Variante, „die für die Gemeinde stemm- und tragbar ist“. Mit einem undichten Becken und einer veralteten Technik weiterzumachen, da ginge nicht. „Darum müssen wir jetzt die Weichen stellen.“ Denn: Selbst der Schwimmbadbetrieb für 2023 ist dem Bürgermeister zufolge „nicht gesichert“, selbst wenn die Gemeinderäte für die jetzige Sanierung abstimmen.

„Kein kommunales Schwimmbad kann kostendeckend betrieben werden“, sagte Vize-Bürgermeister Egid Stadler (CSU), dennoch könne er sich den Ort ohne diese Einrichtung nicht vorstellen. „Wir sollten es wagen.“ Regina Bleier (CSU) ist auch dafür: „Wir brauchen das Schwimmbad aus Sicht der Einheimischen und für den Tourismus. Viele Leute kommen, weil es da ist.“ Auch Willy Kravanja (parteilos) ist „unbedingt dafür“, das Bad zu erhalten.

Gemeinderat fällt Beschluss mit 10:2 Stimmen

Anders sieht es Florian Müller (CSU): „Ich bin skeptisch, gerade in der jetzigen Zeit, dass wir es uns als kleinste Gemeinde im Landkreis leisten können.“ Schließlich sei dies mit Zusatzaufgaben wie dem Kioskbetrieb (Sanierung) und der Bereitstellung von Personal (Bademeister) verbunden. „Auch sprechen die Besucherzahlen nicht dafür, dass wir dieses Geld in die Hand nehmen sollten“, so Müller weiter. Dem stimmte Klaus Weilbach (CSU) zu: „Wir sind verantwortlich, dass sich die Gemeinde finanziell nicht übernimmt“. Er bezweifelt, dass eine Million Euro für die gesamten Baumaßnahmen bei der günstigen Variante ausreicht. Lukas Bucher (FWG) erinnerte in seinem Wortbeitrag an das Ratsbegehren, das vor zwei Jahren durchgeführt wurde: „Ich fühle mich daran gebunden.“ Damals stimmten bei einer Wahlbeteiligung von knapp 60 Prozent die Mehrheit der Bürger für den Erhalt eines beheizten Warmfreibades im Ort. Bucher weiter: „Wenn wir es jetzt nicht herrichten und zusperren, dann war es das letzte Mal, dass Bayrischzell ein Schwimmbad gehabt hat.“

Nach der Diskussion fasste das Gremium zuerst mit 10:2 Stimmen (dagegen waren Müller und Weilbach) den Beschluss, dass die Gemeinde das Warmfreibad weiter betreibt und fürs kommende Jahr die Foliensanierung in Angriff nimmt. Einhellig fiel dagegen die Entscheidung aus, aufgrund der niedrigen Fördersätze und des bürokratischen Aufwandes keine Fördermittel aus dem Bayerischen Schwimmbadförderprogramm zu beantragen. Ebenso wurde einhellig veranlasst, die Luftwärmepumpe und Photovoltaikanlage auszuschreiben. Mit Blick auf die vielen Jahre Agenda Warmfreibad schnaufte Kittenrainer: „Das ist der größte Brocken in meiner Amtszeit.“

