Segnung im Doppelpack: Feuerwehr Bayrischzell weiht zwei Fahrzeuge ein

Von: Sebastian Grauvogl

Feierlicher Moment: Pfarrer Josef Spitzhirn segnet im Beisein der versammelten Bayrischzeller Feuerwehrleute die beiden Fahrzeuge. Links der in Geitau stationierte Mehrzweckwagen, rechts der Mannschaftstransportwagen für den Standort Osterhofen. © Max Kalup

Gleich zwei neue Autos hat die Feuerwehr Bayrischzell nun bei einer feierlichen Segnung eingeweiht. Stationiert sind die Fahrzeuge aber an verschiedenen Orten.

Geitau – Rad an Rad, Tür an Tür, Außenspiegel an Außenspiegel: So standen die beiden neuen Fahrzeuge der Feuerwehr Bayrischzell bei der feierlichen Segnung durch Pfarrer Josef Spitzhirn am Gerätehaus in Geitau nebeneinander. Normalerweise liegen ihre Parkplätze aber ein gutes Stück auseinander. Nur das VW-Mehrzweckfahrzeug hat sein Zuhause am Ort der Segnung. Der Mercedes-Mannschaftstransporter hingegen wartet in der Garage an der Talstation der Wendelsteinbahn in Osterhofen auf das Signal zum Ausrücken.

Und noch etwas unterscheidet die beiden Fahrzeuge, die die Feuerwehrler jeweils mit einer Kette aus grünen Zweigen um den Kühlergrill für die Feierstunde herausgeputzt hatten: Den VW-Pritschenwagen hat die Truppe um Kommandant Markus Kirner bereits 2019 gebraucht gekauft und für Einsätze am Berg und bei Waldbränden ausstatten lassen (Gesamtkosten 65 000 Euro). Der Mercedes mit acht Sitzplätzen hingegen kam erst Ende 2021 als Neuwagen zur Feuerwehr (Gesamtkosten 70 000 Euro). Wegen Corona verzögerte sich die Einweihung beider Fahrzeuge und so entschied sich Kirner mit seinen Mannen, die beiden Wagen einfach zusammen segnen zu lassen.

Vorgängerfahrzeug zur Bar umgebaut

Der Kommandant nutzte die Gelegenheit, sich bei der Gemeinde für die Anschaffung zu bedanken. Besonders freute ihn, dass der Feuerwehrverein Bayrischzell bei beiden Autos einen Zuschuss von 25 000 Euro beigesteuert hat. Eine nette Anekdote gibt Kirner noch auf Nachfrage unserer Zeitung Preis. Der Mercedes hat bei der Feuerwehr den alten Opel Blitz abgelöst, dem bei Fahrten aufs Sudelfeld und voller Beladung schon mal die Luft ausgegangen sei. Auch beim Anspringen sei er zuletzt eher launisch gewesen. Seinen verdienten Ruhestand darf der Opel laut Kirner nun bei den „alten Herren“ der Bayrischzeller Fußballer verbringen. „Die haben ihn in eine Bar verwandelt.“

sg