Service fürs Langlauf-Zentrum: Gemeinde Bayrischzell kauft WC-Container

Beliebter Loipeneinstieg: der Langlauf-Parkplatz am Stocker in Bayrischzell. Der Gemeinderat hat nun beschlossen, den hier seit diesem Winter angemieteten WC-Container zu kaufen. © THomas Plettenberg

Viel diskutiert hat der Bayrischzeller Gemeinderat bereits über die Toiletten fürs Langlauf-Zentrum am Stocker-Parkplatz. Jetzt hat das Gremium den Kauf der WC-Container beschlossen.

Bayrischzell – Viel diskutiert hat der Bayrischzeller Gemeinderat bereits über die sanitären Anlagen des Langlauf-Zentrums am Stocker-Parkplatz. In der jüngsten Sitzung stand das Thema erneut auf der Tagesordnung. Diesmal ging es um das weitere Vorgehen im Hinblick auf den angemieteten WC-Container. Die Folge war eine erneute Debatte über den Standort für ein etwaiges Loipen-Haus.

Wie berichtet, sollte am Stocker ursprünglich ein WC-Gebäude für die Langlauf-Saison errichtet werden. Da der Bau auf dem Grundstück der Bayerischen Staatsforsten nicht mehr rechtzeitig vor dem Winterbeginn umzusetzen gewesen sei und obendrein die erforderliche Genehmigung gefehlt hätte, habe man sich für die Anmietung des besagten Containers entschieden, erklärte Geschäftsführer Josef Acher. Kosten: 330 Euro pro Monat. Der Wasseranschluss erfolge über die Winterstube, zudem habe man einen Abwasserbehälter installiert.

Drei Vorschläge aus dem Gremium

Zum weiteren Vorgehen gab es im Gemeinderat verschiedene Meinungen. Ein Teil des Gremiums fand, dass die Neubaupläne für ein festes Gebäude weiterverfolgt werden sollten, um das Langlaufangebot aufzuwerten. Hierzu müsste allerdings nochmals mit den Staatsforsten verhandelt werden. Ein anderer Teil argumentierte dafür, die Container-Lösung beizubehalten und in den Sommermonaten an den Wanderparkplatz am Schweren Gatter zu versetzen. Geschäftsleiter Acher gab hier jedoch zu bedenken, dass die Transportkosten von 1000 Euro je Versetzung hoch seien. Der dritte Vorschlag aus dem Gemeinderat besagte, den Container auf dem Stocker-Parkplatz stehen zu lassen und im Sommer stillzulegen. Ersatzweise könne man am Schweren Gatter Trocken-WCs aufstellen lassen.

Bürgermeister Georg Kittenrainer (CSU) plädierte dafür, den WC-Container zu kaufen. „Das ist die beste Lösung.“ Klaus Weilbach (CSU) widersprach: „Das ist ein Provisorium. Dort gehört ein festes Gebäude hin“, betonte er und berief sich auf die Sitzung vorm Winter. „Die Tendenz war ein fester Bau.“ Auch Albert Jupé (FW) stimmte zu: „Das Langlauf-Center ist eine Institution, da gehört ein Klo-Haus hin.“ Auch Florian Müller (Parteilos) erachtete den Container lediglich als „Notlösung“. Mit Blick auf den Tourismus ergänzte er, dass das Langlauf-Center Übernachtungen und Loipengebühr einspiele. Seiner Meinung nach brauche es deshalb ein Loipen-Haus mit Duschen und Umkleideräumen.

Verhandlungen mit Staatsforst schwierig

Kittenrainer entgegnete: „Uns gehört die Fläche nicht, ich sehe keine Lösung dafür.“ Ebenso bestätigte Acher: „Da spielt das Forstamt nicht mit.“ Die Verhandlungen für den WC-Container seien schon nicht einfach gewesen. „Und mit zu großen Hürden verbunden“, ergänzte wiederum Kittenrainer. „Der Container war der geringste Nenner, auf den wir uns einigen konnten.“ Vize-Bürgermeister Egid Stadler (CSU) schlug für ein Loipen-Haus daher den kommunalen Grund am Schweren Gatter vor, „dort wäre es möglich“. Isidor Scharmann (FWG) stieß ins selbe Horn: „Wenn dann dort, hinten am Stocker mit Sicherheit nicht.“

Am Ende votierte der Gemeinderat gegen drei Stimmen dafür, den WC-Container für 10 600 Euro zu erwerben, um sich – unabhängig vom endgültigen Standort – zukünftig die monatlichen Miet- und jährlichen Transportkosten zu sparen. Zudem, so der Tenor, sei der Container für Wanderer und Langläufer eine qualitative Verbesserung im Vergleich zu den ehemaligen Dixi-Toiletten.

