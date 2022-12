Saisonstart: Skigebiete am Sudelfeld und Spitzing geben Termin bekannt - Schneekanonen laufen

Von: Jonas Napiletzki

Teilen

Bis zu 60 Quadratmeter pro Stunde: Schneekanonen – hier bei der Suttenabfahrt – laufen ab minus fünf Grad erst richtig effizient. Diese Temperaturen und viel Naturschnee gab’s am Wochenende auch im Landkreis. © KW

Nach dem Sudelfeld wurde auch am Spitzingsee der Knopf für die neue Saison gedrückt: Die Schneekanonen laufen. Los geht’s in beiden Skigebieten schon in Kürze.

Bayrischzell/Schliersee – Gewartet hatten die Skigebiete zuletzt nur noch auf die passenden Temperaturen. „Das Beschneien klappt nur bei Minusgraden“, erklärt Egid Stadler, Geschäftsführer am Sudelfeld. Er schaltet seine Schneekanonen heuer sogar erst ab minus fünf Grad ein. „Dann ist es energetisch wesentlich effizienter.“ Denn: Schneekanonen würden im Betrieb immer die gleiche Menge Strom benötigen – unabhängig von der Menge des durchgesetzten Wassers. „Bei minus zwei bis minus drei Grad bekomme ich aus einer Schneekanone etwa 20 bis 30 Quadratmeter pro Stunde.“ Bei minus fünf Grad sei die beschneite Fläche am Ende doppelt so groß, weil sich die Ventile weiter öffnen würden und mehr Wasser durchfließen könne.

„Die Bedingungen“, sagt Stadler, „sind ideal.“ In den oberen Bereichen des Sudelfelds gab’s bereits Mitte vergangener Woche 30 Zentimeter Naturschnee. „Es war nass und ist gefroren“, sagt der Geschäftsführer. Bis zum Start am kommenden Samstag, 17. Dezember, sollte die Grundbeschneiung deshalb klappen. „Wir hatten vorher mehrere Testbetriebsläufe.“ Schon vorher in Eigenregie eröffnet hatten Tourengeher die Pisten. Mit dem ersten Naturschnee seien über 100 Sportler hochgewandert, erinnert sich Stadler.

Nach Zwangsversteigerung: Mittlerer Sudelfeldlift geht wieder in Betrieb

Neu ist am Sudelfeld neben den erhöhten Parkgebühren für Tourengeher die Wiederinbetriebnahme des Mittleren Sudelfeldlifts. Wie berichtet, war der Schlepper gemeinsam mit dem Plattenlift und zwei Flächen im Sudelfeld-Skigebiet mit einer Gesamtgröße von 22 800 Hektar im Amtsgericht Wolfratshausen zwangsversteigert worden.

Zugegriffen hat laut Stadler eine Familie aus München für 2,3 Millionen Euro. Der Verkehrswert war zuvor auf 5,738 Millionen Euro datiert worden. „Wir haben eine gute Einigung mit den Käufern gefunden und einen Pachtvertrag abgeschlossen“, sagt der Sudelfeld-Chef. Der Mittlere Plattenlift gehe heuer nach drei Jahren Pause wieder in Betrieb – vorerst aber ohne Beschneiung. „Die Genehmigung dafür ist schon da, heuer war es nur zu kurzfristig.“ Bei dem beliebten Anfängerlift sei es jedoch wichtig gewesen, den Betrieb überhaupt wieder zu starten.

Schneekanonen laufen auch am Spitzing

Beim Plattenlift müssen sich Skifahrer derweil noch gedulden. „Wir müssen das Seil wechseln und eventuell am Getriebe arbeiten“, sagt Stadler. Nicht im Kontakt – und deshalb weiter nicht im Verbund – ist Stadler mit den Betreibern des Rankenlifts.

Starten wird der Skibetrieb indes auch am benachbarten Spitzing voraussichtlich am 17. Dezember. Alpen-Plus-Sprecherin Antonia Asenstorfer ist zufrieden mit der „guten Unterlage“. Auch sie hält von der Beschneiung wegen der regional hohen Luftfeuchtigkeit erst ab minus vier Grad etwas. „Aber es soll ja kalt bleiben.“

Auch am benachbarten Wallberg ist die Öffnung der Rodelbahn geplant. Ein Termin steht noch aus.

Alles aus Ihrer Region! Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Miesbach. Melden Sie sich hier an.