„Sonst muss alles auf den Prüfstand“: Bayrischzells Bürgermeister erklärt, warum Leader fürs neue Freibad so wichtig ist

Die Schwimmbadplanung am Seeberg schreitet voran. Wie berichtet, hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung noch ein paar kleinere Anpassung vorgenommen. Als nächster Schritt steht die Beteiligung der Öffentlichkeit an. Doch ob das Vorhaben am Ende überhaupt umgesetzt werden kann, steht noch nicht fest.

Der Grund: Die hohen Kosten von , die Bayrischzell nur mithilfe von Fördergeldern stemmen kann. Und genau hier liegt das Problem: Weil der Freistaat nur Zuschüsse fürs Becken selbst, nicht aber für die in Bayrischzell vorgesehenen Zusatzattraktionen gewährt, hat Bürgermeister Georg Kittenrainer nun beim EU-Programm Leader angeklopft. Doch ob sich diese Tür am Ende auftut, ist noch offen. Im Interview erklärt Kittenrainer den aktuellen Stand und was im schlimmsten Fall passieren könnte.

Herr Kittenrainer, erklärtes Ziel von Leader ist es wörtlich, ländliche Regionen auf ihrem Weg einer selbstbestimmten Entwicklung zu unterstützen. Wie gut passt der Neubau eines Schwimmbads in so ein auf Bürgerbeteiligung ausgerichtetes Programm?

In unseren Augen sehr gut. Tatsächlich waren die Bayrischzeller von Anfang an in das Projekt eingebunden. Eigentlich haben sie es sogar mit angestoßen. Indem sie meine ursprüngliche Idee, das alte Alpenfreibad in ein Naturfreibad umzubauen, nicht für gut befunden haben. Bei gut besuchten Infoveranstaltungen gab es einen intensiven Meinungsaustausch. Gegipfelt ist das Ganze dann im Bürgerentscheid, den wir als Gemeinderat mit dem Ratsbegehren aktiv herbeigeführt haben. Für mich ist das das höchste demokratische Mittel einer Bürgerbeteiligung und mehr, als jeder Workshop bewirken könnte.

„Kletterturm wäre ein Alleinstellungsmerkmal“

Wie sieht es mit einem weiteren Leader-Kriterium, der Innovativität, aus?

Auch da sehe ich kein Problem. Mit dem Kletterturm hätten wir ein Alleinstellungsmerkmal im Bereich der Attraktionen, mit den umweltfreundlichen Luftwärmepumpen zum Beheizen des Wassers und dem isolierten und abdeckbaren Becken wären wir auch in technologischer Hinsicht an vorderster Front. Weil wir die Umkleiden und Toiletten im Winter den Langläufern zur Verfügung stellen wollen, hätten wir eine Ganzjahresnutzung, was im Freibadbereich durchaus innovativ ist.

Dann ist es also sicher, dass es mit der Leader-Förderung klappt?

So weit sind wir leider noch nicht. Denn entschieden wird es an anderer Stelle. Wir haben jedenfalls unseren Projektbogen eingereicht, und der wird jetzt geprüft.

„Unser Plan B ist Leader“

Mal angenommen, es klappt nicht. Was würde das für das Schwimmbad-Projekt in Bayrischzell bedeuten? Gibt es einen Plan B?

Unser Plan B ist Leader! Eigentlich wollten wir ja auf die Förderung des Freistaats für kommunale Schwimmbäder zurückgreifen. Da mussten wir dann ja leider feststellen, dass es in der derzeit aufgelegten Form keinen Sinn hat. Ich fürchte, dass es anderen Kommunen nicht anders gehen wird. Das ist schade, weil dann viele von einer Sanierung oder einem Neubau ihres Bads Abstand nehmen werden. Ein Becken allein lockt heute niemanden mehr hinter dem Ofen vor, da braucht es schon ein paar Attraktionen rundherum. So, wie wir sie eben in Bayrischzell bauen wollen.

Aber nur, wenn ein Zuschuss fließt, oder?

Ich will nicht sagen, dass wir es ohne komplett in die Tonne treten. Es muss uns aber schon klar sein, dass dann noch mal alles auf den Prüfstand muss. Wenn wir eine Summe von rund 2,8 Millionen Euro komplett aus Eigenmitteln finanzieren muss, wird uns Geld für andere Projekte auf Jahre hinaus fehlen.

