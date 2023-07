Sparkasse schließt Filiale in Bayrischzell - Ältere Kunden üben Kritik

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Nur der Geldautomat bleibt: die Sparkassen-Geschäftsstelle in Bayrischzell schließt Ende August. © Thomas Plettenberg

Nur der Geldautomat bleibt erhalten: Die Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee schließt ihre Geschäftsstelle in Bayrischzell. Ältere Kunden fühlen sich alleingelassen.

Bayrischzell – „Wie ein alter Besen in die Ecke gestellt“: So fühlen sich Renate und Waldemar Ziegler. Sie seien „jahrzehntelange, treue, inzwischen aber alt gewordene Kunden“ der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee, schreiben die Eheleute unserer Zeitung. Ende August werde die Sparkasse sich aber von ihnen verabschieden – zumindest aus ihrem Wohnort Bayrischzell. An diesem Tag werde die dortige Filiale geschlossen. Mit der Folge, dass die Zieglers ab sofort nach Fischbachau fahren müssen, um Überweisungen aufzugeben. Ferner habe man ihnen mitgeteilt, dass sie diese auch per Post senden oder telefonisch den Kundendienst kontaktieren können. „Augenwischerei“, finden die Zieglers.

„Stationäre Services“ enden zum 31. August

Bei der Kreissparkasse sieht man das anders. „Sie sind uns wichtig!“ lautet der Titel eines Schreibens an die Bayrischzeller Kunden, in dem sich das Kreditinstitut bei den Kunden für deren „langjährige und treue Verbundenheit“ mit ihrer Geschäftsstelle bedankt. Da sich deren Nutzungsgewohnheiten allerdings deutlich verändert und sich neue Bedürfnisse entwickelt hätten, habe man den Wegfall des bis dato immer am Donnerstag angebotenen „stationären Services“ ab 31. August beschlossen.

Lesen Sie auch: Sparkasse stellt Geldautomat am Café Winklstüberl auf

Dafür stünden das Kundenservicecenter unter 0 80 25 / 289 0 sowie die Internetfiliale an 24 Stunden pro Tag und sieben Tage pro Woche zur Verfügung. „Schnell und unkompliziert“, findet die Sparkasse. Obendrein seien nach vorheriger Terminvereinbarung weiterhin persönliche Beratungsgespräche in Bayrischzell möglich, und zwar montags bis samstags zwischen 8 und 20 Uhr. Die Bargeldversorgung bleibe mit dem Geldautomat ohnehin weiter rund um die Uhr gesichert.

Nutzerverhalten hat sich verändert

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, betont Alexander Königer, Referent für gesellschaftliches Engagement und Unternehmenskommunikation bei dem Kreditinstitut, auf Nachfrage unserer Zeitung. Und es sei jedem klar, dass die Schließung einer Geschäftsstelle wahrlich keine Jubelstürme bei älteren Kunden auslöse. Beobachtungen des Nutzerverhaltens über einen längeren Zeitraum hätten aber gezeigt, dass 80 Prozent aller Anfragen „fallabschließend“ über das Callcenter gelöst werden können. „Auch Überweisungen, Umbuchungen oder Daueraufträge“, erklärt Königer. Dafür müssten sich die Kunden nicht mal extra anmelden. Eine Legitimation über persönliche Daten wie Geburtstag oder auf der Girokontokarte aufgedruckte Zahlen sei möglich, ein eigenes Passwort nicht erforderlich. Und bei Bedarf komme eben auch ein Berater nach Bayrischzell. Königer betont auch, dass die Sparkasse das Gebäude nicht aus den Händen geben werde. Sollten sich die Anforderungen der Kunden also wieder maßgeblich ändern, „können wir schnell wieder aufsperren“.

Die Zieglers scheinen diesem Angebot aber noch nicht recht zu trauen. Sie haben sich ausgerechnet, wie sie zu den für sie nächstgelegenen Filialen der Sparkassen kommen. Nach Fischbachau fahre nur morgens und abends ein Bus, in Schliersee sei die Geschäftsstelle zu weit vom Bahnhof entfernt, nach Miesbach würde die Zugfahrt hin und zurück zwölf Euro kosten – zu viel für eine Überweisung, finden die Eheleute und stellen fest: „Außer Spesen nichts gewesen.“ Zumal sie fürchten, dass auch die Geschäftsstelle in Fischbachau geschlossen werden könnte. Diese Vermutung weist Königer auf Anfrage nachdrücklich zurück. Derzeit sei nichts in dieser Hinsicht geplant, versichert der Unternehmenssprecher. Dennoch weist er vorsorglich darauf hin, dass man auch hier das Kundenverhalten genau beobachtet, um auf mögliche nachhaltige Veränderungen reagieren zu können.

sg