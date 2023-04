Ständig neue Hürden am Sudelfeld

Präparierte Pisten waren im Skigebiet Sudelfeld eigentlich den ganzen Winter über gut befahrbar. © Daniel Krehl

Es ist ein ständiger Kampf: Viele Verbesserungen hat das Skigebiet Sudelfeld in den vergangenen 15 Jahren erlebt. Doch immer tauchen neue Probleme auf. In der nun beendeten Saison war es unter anderem das Wetter – wohlgemerkt das im Tal.

Bayrischzell – Eigentlich war der Winter am Sudelfeld kein so schlechter. Das Skigebiet war von 17. Dezember bis 26. März durchgehend geöffnet – 100 Skitage –, und zumindest auf den Hauptabfahrten herrschten meist gute Verhältnisse. Überdeutlich war in den schneearmen Monaten derweil, dass ohne eine solide Beschneiung fast gar nichts gegangen wäre. Das betont auch Bergbahnen-Geschäftsführer Egid Stadler.

Skifahrer glaubten wohl nicht an gute Verhältnisse am Berg

Dazwischen gegrätscht ist der GmbH in der vergangenen Saison zum einen das Wetter. Just zu den wichtigen Ferienzeiten war es vergleichsweise warm und regnerisch. Und die Tagestouristen im Großraum München glaubten nicht so recht, dass es sich über Bayrischzell trotzdem prima Skifahren lässt. Ein Phänomen, dass sich fast den ganzen Winter über zeigte. Mit etwas über 160 000 Besuchern sei der Winter hinter dem zurückgeblieben, was sie am Sudelfeld eigentlich brauchen. „Keine totale Katastrophe, aber da ist Luft nach oben“, sagt Stadler.

Von den Besucherzahlen im Winter hängt ab, ob die Bergbahn-Gesellschaft im Sommer weiter in die Anlagen investieren kann. Ganz oben auf der Wunschliste: Weitere Beschneiungsanlagen, vor allem am Mittleren Sudelfeld. Den dortigen Schlepplift hatten Stadler & Co. nach dem Eigentümerwechsel (wir berichteten) anpachten und wieder in Betrieb nehmen können. Bis die Weiterführungsgenehmigung vorlag, hat es aber ein wenig gedauert, wie der Bergbahn-Chef berichtet. „Nicht so einfach zu kriegen, obwohl der TÜV und alles andere vorlag.“

Unveränderter Stillstand am Rankenlift

Ansonsten hat sich bei den Anlagen – aus Sicht des Betreibers leider – wenig geändert. Der Rosengasselift stand bei wenig Naturschnee still, weil zwar die Abfahrt, nicht aber die abseits davon gelegene Lifttrasse beschneit ist. Anders herum beim Dreier-Sessellift Schöngratbahn. Hier täte weitere Beschneiung gut, dafür müssen aber die finanziellen Voraussetzungen stimmen. Dafür wären aber eher 200 000 Besucher im Winter gut.

Unverändert die Situation beim Rankenlift, der nicht zum Liftpassverbund gehört. Die Anlage steht seit Jahren, Funkstille zwischen Eigentümer und Bergbahn GmbH. Damit fehlt die Ostabfahrt als Variante zur schwarzen Piste am Waldkopflift. „Sie täte dem Sudelfeld gut“, findet Stadler. Ohne brauche man aber auch den Plattenlift nicht, der vor allem dazu dient, weniger geübte Skifahrer vom Mittleren Sudelfeld zu eben jener Ostabfahrt zu bringen. Das Problem wird wohl die nächste Generation Liftbetreiber lösen müssen. Mit 70 Prozent beschneiten Pisten funktioniert das Skigebiet aber auch so.

Sommerbetrieb: „Fester Wille, da was herzubringen“

Etwas dringlicher ist für Stadler das Thema Sommerbetrieb. „Unser fester Wille ist, in drei bis fünf Jahren da was herzubringen.“ Dabei handelt es sich bekanntlich um einen größeren Wurf: Eine Bergbahn vom Ort Bayrischzell hinauf aufs Obere Sudelfeld, vielleicht auch gleich weiter zur Rosengasse auf der anderen Seite (wir berichteten).

Gespräche im Hintergrund laufen. „Ich bin pausenlos am umplanen“, versichert Stadler. Mehr möchte er aktuell nicht sagen. Außer, dass diese Bahn und der Sommerbetrieb die langfristige Zukunft bedeuten. „Niemand kann sagen, ob in 30, 40 Jahren noch Skibetrieb möglich sein wird“, so der Bergbahnen-Chef. Ein fließender Übergang hin zum Schwerpunkt-Betrieb Sommer – mit einem autofreien Sudelfeld – schwebt ihm vor.

Nach der Modernisierungsrunde mit Sechser- und Achter-Sessellift wäre das der nächste große Schritt. Nicht allein für das Skigebiet Sudelfeld, sondern letztlich auch für ganz Bayrischzell, das sich unter anderem mit dem Familienhotel Das Bayrischzell touristisch auf einem guten Weg sieht. Rekordzahlen bei den Übernachtungen (wir berichteten) unterstreichen dies.

Sonnenalm und Tiroler Stüberl: Neustart in näherer und fernerer Zukunft Verhungern oder verdursten braucht am Sudelfeld niemand. Und doch ist die Gastronomie ein Sorgenkind des Skigebiets, daran gibt es auch für Bergbahnen-Geschäftsführer Egid Stadler nichts zu deuteln. „Ein großes Problem, da braucht man nicht drum rumreden.“

Eine ganze Reihe von Gaststätten blieben den Winter über geschlossen, etwa das Andreas-Stüberl an der Talstation des Schwebelifts. Stadler zufolge fehlte es an Personal, das der Betreiber lieber an der Bergstation (Geierwally) einsetzte. Die Grafenherberge blieb aufgrund einer Erkrankung des Betreibers geschlossen, nebenan hat die Familie Berger mitsamt dem Rankenlift auch das Stüberl dichtgemacht. Und in der Rosengasse schaut’s nicht besser aus.

„Ich gebe zu: Ich schaue mit Neid nach Lenggries“, sagt Stadler. Im dortigen Brauneck-Skigebiet reiht sich eine (geöffnete) Berghütte fast an die andere. Am Sudelfeld halten neben den bekannten Waller- und Speck-Alm auch das etwas in die Jahre gekommene Waldkopflift-Stüberl, die Schindlberger Alm und die Brösel-Alm die Stellung. Letztere bezeichnet Stadler als „toll gemacht“, nur fällt sie von der Piste nicht so sehr auf.

Mitten im Skigebiet liegt derweil die Sonnenalm. Die punktete im Winter mit einem vergleichsweise jungen Konzept mit DJ und Events. Stadler gefiel das schon deshalb, weil Umbau und Erweiterung erst angefangen haben und im Winter ein reiner Freiflächenbetrieb mit Foodtruck und Gondel-Bar gefahren wurde. Ein Hinweis darauf, dass es dem neuen Eigentümer Oliver Herbst (seit 2021) ernst ist mit seinem Engagement am Sudelfeld. „Hat Spaß gemacht“, sagt der Betreiber auf Anfrage. Heuer möchte Herbst die begonnenen Arbeiten fertigstellen. Wie berichtet, soll die Sonnenalm innen völlig neu gestaltet werden, immerhin die Toilettenanlage ist schon fertig. Ein kleines Nebengebäude soll durch einen Neubau mit Betriebsleiterwohnung und Multifunktionsraum ersetzt werden. Warum die Verzögerung? „Wir haben erst nach acht Monaten die Baugenehmigung bekommen.“ Als Zielgruppe schweben ihm künftig eher Familien vor, die Gastronomie soll gehoben sein.

Das jüngere Publikum möchte Luxus-Immobilienmakler Herbst ein paar Meter weiter anlocken: im jetzigen Tiroler Stüberl. Das gehört ihm ebenfalls, seit sich der gemeinsame Weg mit Johannes Rabl (Stichwort: Forsthaus Valepp) trennte (wir berichteten). Über fünf Jahre ist das her, seitdem steht das Stüberl erkennbar nur halb fertig umgebaut da. „Da steck’ ist fest“, sagt Herbst. Mit einer dritten ehedem in das Projekt involvierten Partei stehe eine Einigung vor Gericht – oder eben ein Urteil – noch aus. Für dieses Haus schwebt Herbst in etwa eben das vor, was er heuer im Freien an der Sonnenalm gemacht hat. Arbeitsbezeichnung: Mondalm. Jedenfalls sei er entschlossen, das Mittlere Sudelfeld zu neuem Leben zu erwecken. „Sommers wie winters“. Ein Ziel, dass Herbst und Stadler eint.