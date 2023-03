Steigende Übernachtungszahlen: Tourismus sichert Bayrischzells Zukunft

Von: Christine Merk

Hatte viel zu berichten: Bayrischzells Bürgermeister Georg Kittenrainer (l.) bei der Bürgerversammlung im Klosterhof zur Post. © Christine merk

Tourismus, Straßenbau, Kläranlage, Schwimmbad und anderes mehr – bei der Bürgerversammlung in Bayrischzell gab Rathauschef Georg Kittenrainer einen Überblick über die aktuellen Themen.

Bayrischzell – In der Kommunalpolitik sei es nicht anders als in der Weltpolitik, stellte Bayrischzells Bürgermeister Kittenrainer (CSU) zu Beginn fest. „Wir haben mit ständig wechselnden Rahmenbedingungen zu kämpfen und müssen mit Kursänderungen zurechtkommen“, sagte er und nannte als Beispiele unter anderem die Corona-Pandemie, den Krieg in der Ukraine, Zinsschwankungen und Energiepolitik. Die Gemeinde stelle das vor immer neue Herausforderungen. Erfreulich sei, wie gut sich der Tourismus nach der Pandemie erholt.

Tourismus

Von einer „enormen Steigerung bei der Zahl der Übernachtungen“ berichtete Kittenrainer für das vergangene Jahr: 220 000. „Das hatten wir zuletzt in den 90er-Jahren.“ Die Zahl der Ankünfte lag bei 62 500. „Der höchste Wert seit 40 Jahren.“ Zu verdanken sei dies auch dem Familienhotel Das Bayrischzell, betonte der Bürgermeister. „Aber wir dürfen uns nicht ausruhen.“ Zumal mit Blick darauf, dass immer mehr privat vermietete Betten wegfallen. Doch auch im Tourismus ändern sich die Rahmenbedingungen. Kittenrainer nannte Schlagworte wie Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit. Bayrischzell könne mit seiner Bahnanbindung von solchen Entwicklungen vielleicht sogar profitieren. Wichtig seien auf alle Fälle die Qualität der Infrastruktur und die Freundlichkeit gegenüber den Gästen. Er dankte hier den Vereinen, die mit Veranstaltungen dazu beitragen, Bayrischzell als liebenswerten Ort zu präsentieren. „Der Tourismus ist Hauptwirtschaftsfaktor und Teil unserer Zukunftssicherung.“

Infrastruktur

Bayrischzell sei hier, obwohl ein kleiner Ort, gut aufgestellt, stellte Kittenrainer fest. Neben Bäcker und Metzger sei mit dem Edeka-Markt ein Vollsortimenter am Ort, den man unbedingt halten wolle. „Als Grundstücksbesitzer sind wir da in einer guten Verhandlungsposition.“ Nicht zu vergessen die Einzelhandels- und Sportgeschäfte, die alle Förderung wert seien. Zudem 16 Gastwirtschaften. Auch hier zeige sich die Bedeutung des Tourismus. Von 1700 Einwohnern könnten diese sonst nicht leben.

Straßenbau

Nach der Sanierung der Straße in Osterhofen zum Reitstall und dem Neubau der Leitzachbrücke in Geitau im vergangenen Jahr stehen heuer die Asphaltierung der Rudolf-Holzmann-Straße und der Ortsdurchfahrt von Osterhofen an. Glasfaserkabel für den Breitbandausbau werden mitverlegt, erklärte Kittenrainer. „Die Gemeinde muss dafür in Vorleistung gehen, aber das hat sich bereits bewährt.“

Kläranlage

Um einen Neubau der Kläranlage am Standort in Osterhofen kommt Bayrischzell wohl nicht herum. Der eigentlich favorisierte Anschluss an Fischbachau würde sieben bis acht Millionen Euro kosten, der Neubau bis zu fünf Millionen Euro. Die Kosten müssen umgelegt werden, machte Kittenrainer klar. Eine genaue Summe könnte er nicht nennen. „Aber eine Größenordnung will ich nicht schuldig bleiben.“ Für ein Einfamilienhaus könnte der einmalige Verbesserungsbeitrag bei 5000 bis 10 000 Euro liegen. Kittenrainer versprach, dass eine Zahlung in Raten möglich gemacht und Härtefälle berücksichtigt werden.

Schwimmbad

Die gute Nachricht verkündete Kittenrainer vorneweg: „Wir gehen heuer in Betrieb.“ Nachdem die Verlegung an den Seeberg nicht finanzierbar ist, sei man „zurück zu den Wurzeln“ gegangen. Das neue Konzept sieht eine Verkleinerung des Schwimmbereichs vor, aber auch Aufwertungen wie ein Kleinkindbecken – und vor allem den Einsatz regenerativer Energie zum Heizen. Geschätzte Kosten: rund eine Million Euro. Zur Finanzierung gibt es Ideen, denn Schulden will die Gemeinde nicht aufnehmen (ausführlicher Bericht folgt).

