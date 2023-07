Sturz in Wendelsteinhöhle: Bergwacht Leitzachtal rettet Erdingerin (44) aus der Kälte

Ungewöhnlicher Einsatz

Von Sebastian Grauvogl schließen

Ungewöhnlicher Einsatzort für die Bergwacht Leitzachtal: Die Retter mussten eine Erdingerin (44) aus der Wendelsteinhöhle bergen. Die Frau hatte sich beim einem Sturz verletzt.

Osterhofen – Wenn von einer Höhlenrettung die Rede ist, denkt man zunächst an eine knifflig-gefährlichen Einsatz durch enge Gänge, in denen man sich bestenfalls kriechend fortbewegen kann. Die Bergwacht Leitzachtal hatte es hingegen deutlich leichter. Denn die Felsenröhre, in die die Retter am Sonntagnachmittag abtauchen mussten, ist touristisch perfekt mit Treppen und Geländern erschlossen: die Wendelsteinhöhle.

Wie Bergwachtsprecher Marinus Gruber berichtet, war eine 44-jährige Erdingerin in etwa auf halber Strecke zum sogenannten Dom gestolpert und hatte sich dabei beide Sprunggelenke gebrochen. Da sie nicht mehr selbstständig an die Oberfläche zurückkehren konnte, war sie zudem durch die Temperatur von unter zehn Grad von Unterkühlung bedroht. Da in der Höhle kein Mobilfunkempfang besteht, musste die Begleitung der Frau zunächst zurück ans Tageslicht, um den Notruf abzusetzen.

Bergwacht Leitzachtal normal nicht für Wendelsteinhöhle zuständig

Normalerweise wäre dann die für den Wendelstein zuständige Bergwacht Brannenburg ausgerückt, berichtet Gruber. Da sich die Kollegen am Wochenende wegen ihres Sommerfestes eine Auszeit gönnten, hatten die Leitzachtaler Dienst – und wurden prompt gebraucht. Die Anfahrt ging bequem per Gondel. „Bergsteigerisch war der Einsatz keine Herausforderung“, sagt Gruber. Wohl aber der Abtransport der Patientin nach der Erstversorgung durch den Notarzt: Durch die engen Höhlengänge ließ sich die Gebirgstrage nur mit viel Geschick ins Freie bugsieren. Auch an Bewegung mangelte es den Einsatzkräften nicht. Weil auch ihre Funkgeräte in der Höhle keinen Empfang hatten, brauchte es für die Kommunikation mit der Leitstelle einen sogenannten „Meldegänger“, der ständig hin- und herlief. Nach rund zwei Stunden war die 44-Jährige sicher mit der Gondel ins Tal geschwebt, wo sie die Bergwachtler an den Rettungsdienst übergaben.

Eine Bitte an alle Besucher der Wendelsteinhöhle hat Gruber auch noch: „Selbst wenn es draußen noch so heiß ist, bitte immer etwas zum Drüberziehen mitnehmen.“

sg