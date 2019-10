Am Sudelfeld: Polizei kontrolliert Biker - und traut Augen nicht

Die Polizei kontrollierte mehrere Biker am Sudelfeld bei bestem Motorrad-Wetter am Sonntag. Dabei entdeckten die Beamten Erschreckendes.

Bayrischzell - Am selben Tag verunglückte ein Biker tödlich im Leitzachtal. Parallel kontrollierte die Kontrollgruppe Motorrad am Sudelfeld. Was sie dabei fand, überraschte selbst die erfahrenen Beamten. Ein Biker war mit lebensgefährlichen Mängeln an seinem Fahrzeug unterwegs. Und nicht nur er...

Die Kontrollgruppe Motorrad der Autobahnpolizei Holzkirchen berichtet: Beamte der Kontrollgruppe Motorrad des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd führten am Sonntag, 13.10.2019, nachmittags Motorradkontrollen am Sudelfeld durch.

Gefühlt jeder Motorradbesitzer nutzte noch einmal den goldenen Herbsttag für eine Ausfahrt. Durch die Beamten wurden 34 Motorradfahrer überprüft.

Bayrischzell/Sudelfeld: Polizei kontrolliert Biker - und traut ihren Augen nicht

Auffällig war, dass bei acht Motorradfahrern eine Unterschreitung der Reifenmindestprofiltiefe von 1,6_Millimeter festgestellt wurde. Bei drei Krafträdern waren die Reifen sogar bis zur Karkasse runtergefahren, sodass die Weiterfahrt vor Ort untersagt wurde.

+ Selbst für den Laien erkennbar: Kein Profil mehr. © Polizei

Die Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 75_Euro und einen Punkt in Flensburg. §36/II StVZO schreibt eine Reifenprofiltiefe von mindestens 1,6_Milimeter auf ¾ der Laufflächenbreite vor.

Lediglich Mofas, Kleinkrafträder und Leichtkrafträder benötigen mindestens einen Millimeter Profiltiefe. Gerade bei herbstlichen Bedingungen (Nässe, kühlere Temperaturen, Laub) verliert ein verschlissener Reifen deutlich schneller an Haftung.

Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd empfiehlt daher einen anstehenden Reifenwechsel nicht erst auf die nächste Saison zu verlegen, sofern man die goldenen Herbsttage als Motorradfahrer noch genießen möchte.

Bei der Kontrolle wurden bei weiteren vier Krafträdern technische Mängel festgestellt, welche eine Verwarnung zur Folge hatten. Neben einem Kraftrad wurden auch acht Pkw-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit mittels Lasermessung festgestellt. Tagesschnellster war ein Motorradfahrer mit 116_km/h bei zulässigen 80_km/h.

