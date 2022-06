Am Sudelfeld sind ein Motorradfahrer (16) und seine Beifahrerin (18) schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen waren sie einem Porsche ausgewichen.

Polizei sucht Zeugen

Bayrischzell - Ein Motorradfahrer (16) aus Frasdorf und seine Beifahrerin (18) aus Kolbermoor (beide Landkreis Rosenheim) sind bei einem Motorradunfall am Donnerstagabend am Sudelfeld schwer verletzt worden. Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 22 Uhr, als die beiden auf der B307 Richtung Bayrischzell nahe der Lacheralm unterwegs waren. Der 16-Jährige verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein 125ccm-Motorrad; dieses stürzte und schleuderte mit seinen beiden Fahrern die Böschung hinab gegen einen Baum. Dort blieb es liegen.

Sudelfeld: Motorradfahrer (16) und Beifahrerin (18) schwer verletzt - Offenbar Porsche ausgewichen

Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden beim Unfall schwer verletzt. Nach Polizeiangaben berichtete der 16-Jährige, dass ihm ein Porsche, der die Kurve geschnitten hatte, auf seiner Spur entgegengekommen war. Er habe ein Ausweichmanöver eingeleitet und deswegen die Kontrolle über sein Motorrad verloren.

Die Polizei sucht nun nach dem Porschefahrer. Dieser war weiter in Richtung Oberaudorf gefahren, ohne anzuhalten und seinen Pflichten nachzukommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miesbach unter der Telefonnummer 08025/2990 entgegen.

Bei der Unfallaufnahme wurde die Polizeiinspektion Miesbach durch die Polizeiinspektion Kiefersfelden und die Feuerwehr Bayrischzell und Degerndorf sowie die Bergwacht unterstützt. Der kontaktierte Bereitschaftsstaatsanwalt ordnete die Untersuchung des Motorrads sowie das Vermessen der Unfallstelle durch einen Gutachter an.

