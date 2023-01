Sudelfeld und Spitzing: Weniger Unfälle auf den Pisten - Gefahr durch fehlende Schneedecke

Von: Jonas Napiletzki

Teilen

Topografisch ungefährlicher: Auch das Sudelfeld hat weiße Streifen auf grünen Wiesen – allerdings sind diese nicht von Bäumen und Felsen gesäumt. Das mindert die Unfallgefahr, sagt die Bergwacht. © GABI Werner

Auch im Landkreis Miesbach gibt‘s in Skigebieten Gefahrenstellen durch fehlenden Schnee. Zu größeren Unfällen kam es bisher trotzdem nicht, sagt die Bergwacht.

Bayrischzell/Schliersee – Zwei von zehn Pisten sind am Spitzing befahrbar, elf von 27 am Sudelfeld. Bedingt durch den warmen Winter ist die Gaudi zumindest räumlich sehr begrenzt. Für die Bergwachten Leitzachtal und Schliersee ist dieser Umstand ein Segen: In den Weihnachtsferien gab’s so wenig Unfälle wie schon lange nicht mehr. Allerdings sind die Verletzten ungewöhnlich durchmischt: Mitten im Winter retten die Ehrenamtlichen nicht nur Skifahrer, sondern auch Wanderer aus den Bergen.

Wintersportler am Spitzing diszipliniert

Lorenz Haberle, Pressesprecher der Schlierseer Bergwacht, spricht von 15 Einsätzen zwischen 22. Dezember und 8. Januar. „Es ist nicht viel passiert – vor Corona waren es im gleichen Zeitraum ungefähr doppelt so viele Unfälle.“ Auch sei unter den Alarmierungen „kein Ausreißer“ gewesen, also kein besonders schwerer Unfall.

Lediglich einen Hubschraubereinsatz verzeichnet die Bergwacht Schliersee. „Ein internistischer Notfall auf der Maxlraineralm“, sagt Haberle. Dort verletzte sich auch ein weiterer Wanderer – wie bei einem Unfall auf den Oberen Schönfeldalmen ohne Skiausrüstung. Klassische Pistenunfälle gab’s sieben Stück im jüngsten Zeitraum, dazu zwei Erstversorgungen und drei Fehlalarmierungen. „Wir hatten bei allen Unfällen die üblichen Verletzungen“, erklärt der Pressesprecher. Meist seien Knie oder Bänder betroffen, auch Knochenbrüche zählen laut Haberle zu den Klassikern.

„Die Gefahr von schweren Verletzungen hat aber natürlich bestanden“, betont der Bergwachtler. In Österreich starben allein in dieser Saison 13 Menschen auf Skipisten, auch zwei Jugendliche aus Deutschland waren im Skigebiet Steinplatte im Tiroler Bezirk Kitzbühel ums Leben gekommen (wir berichteten im überregionalen Teil). Gefährlich wurden die Pisten auch deshalb, weil Steine und Bäume außerhalb der Pisten nicht durch Schnee bedeckt waren. Haberle bestätigt: „Die Schneedecke hat auch am Spitzing gefehlt.“ Diejenigen, die über den Rahmen der Piste hinausgeschossen wären, hätten sich wohl schwerer als üblich verletzt. Aber: „Wir hatten Glück – es ist nichts passiert.“ Die Sportler würden sich diszipliniert an die gesicherten Bereiche halten. Auch, wenn es nun wieder etwas geschneit habe, bliebe die Gefahr abrupt endender Pisten bestehen.

Allerdings, betont der Pressesprecher, seien die Liftbetreiber „sehr bemüht“ bei der Pistensicherung. Neuralgische Gefahrenstellen seien mit dicken Matten gut gepolstert.

Geringere Frequenzam Sudelfeld

Ein paar Kilometer weiter am Sudelfeld sieht Marinus Gruber „keine großen Gefahrenstellen“. Der Sprecher der Bergwacht Leitzachtal mit Sitz in Bayrischzell erklärt: „Rein von der Geografie und der Topografie gehe ich nicht davon aus, dass wir schwere Unfälle durch weniger Schnee haben werden.“ Abseits der Pisten würden wenig Bäume und Steine lauern – das Problem sei daher sehr stark abhängig von der jeweiligen Örtlichkeit.

Bisher hatten die Ehrenamtlichen aus Bayrischzell 50 Einsätze bis zum 11. Januar. „Diese Zahl haben wir sonst schon Ende Dezember erreicht, es waren also weniger Einsätze als in den Vorjahren.“ Das deckt sich auch mit der Zahl der Hubschraubereinsätze: Gruber verzeichnet nur einen einzigen Flug für eine Patientin mit Kopfverletzung. Sie war zu Fuß unterwegs und war an der Lacherspitze gestürzt. Gravierende Unfälle mit schweren Folgen gab’s auch im Einzugsbereich der Bayrischzeller Bergwachtler nicht. „Das liegt sicher auch an der geringeren Frequenz durch die vielen gesperrten Pisten.“

„Den einsatzreichsten Tag hatten wir am 4. Januar“, berichtet Gruber. Er vermutet, dass dies auch an Skikursen gelegen haben könnte, die zuletzt von anderen Pisten ins Sudelfeld wechselten – eines der wenigen Skigebiete, die überhaupt noch in Betrieb sind. Aufgefallen ist dem Sprecher aber, dass immer mehr Wanderer in den Bergen unterwegs sind. „Gott sei Dank“, sagt Gruber, „ist aber noch alles im Rahmen.“ nap

Eine Auswahl aller relevanten News und Geschichten erhalten Sie in unserem kostenlosen Newsletter regelmäßig und direkt per Mail. Melden Sie sich hier an für Tegernsee, hier für Miesbach und hier für Holzkirchen.