Sudelfeldpass: Arbeiten an Stützmauern und Brücken kurz vor dem Abschluss

Von: Christine Merk

Arbeiten an Mauer Nummer 4: Die Fugen zwischen den Steinen werden mit speziellem Mörtel verfüllt, überflüssiges Material wird anschließend per Wasserstrahl abgetragen. © Thomas Plettenberg

Die Stützmauern und Brücken am Sudelfeldpass werden seit 2008 saniert. Heuer sollen noch fünf Maßnahmen erfolgen - dann ist das Projekt abgeschlossen.

Bayrischzell – Wer schon einmal über den Sudelfeldpass von Bayrischzell nach Brannenburg gefahren ist, der kennt sie: die imposanten Stützwände aus Naturstein und die Bogenbrücken mit ihrer Steinverkleidung. Einige von ihnen sollen heuer noch saniert werden – es ist der Abschluss eines Projekts, das 2008 gestartet ist.

37 solcher Stützwände gibt es entlang der B307, dazu neun Bogenbrücken. Für ihren Erhalt ist das Staatliche Bauamt Rosenheim zuständig. Vor heuer zwölf Jahren startete dort eine große Projektmaßnahme: An sämtlichen Ingenieurbauwerken entlang des Sudelfeldpasses wurden die Schäden aufgenommen und werden seitdem, wo nötig, Stück für Stück ausgebessert. In diesem Jahr können die Sanierungen abgeschlossen werden, meldet die Behörde.

Witterung und Tausalz zermürben den Mörtel

Als für die Bauwerkssanierungen zuständiger Sachgebietsleiter habe Helmut Brunner die Maßnahme von Anfang an begleitet: „Die meisten Stützwände und Bogenbrücken entlang der Sudelfeldstraße wurden im Jahr 1938 erbaut und zuletzt in den 70er-Jahren teilweise saniert“, berichtet er. Die Zeit hat an den Bauwerken genagt. „Witterung und vor allem auch das Tausalz von den Straßen haben den Fugenmörtel und den Beton über die Zeit an vielen Stellen mürbe werden lassen.“ Besonders sichtbar sei dies an den Stellen, wo die Stützwände noch aus dem ursprünglichen Kalkstein bestehen. An besonders schadhaften Stellen wurde deshalb der Kalkstein durch witterungsbeständigen Granitstein ersetzt, der zudem mit salzbeständigem Mörtel verbunden ist.

Fünf Sanierungsmaßnahmen entlang der B 307 stehen in diesem Jahr noch an: eine große Stützwand auf der Bayrischzeller Seite, nahe dem Sudelfeldsattel, und vier im Bereich der Serpentinen nahe der Tatzelwurm-Wasserfälle.

Dabei ist Geduld und Fingerspitzengefühl gefragt. Helmut Brunner erklärt die Vorgehensweise: „Zunächst wird die Wand mit einem Hochdruckreiniger gereinigt, um das Moos zu entfernen.“ Dann werden Steine und Fugen genau geprüft. Was locker ist, wird ausgestemmt. Sind alle Steine soweit in Takt, muss nur der Mörtel ersetzt werden, verwendet wird dazu frost- und tausalzbeständiger Spritzmörtel.

Finanzierung über Bundesmittel

Mit den Arbeiten ist eine Baufirma beauftragt, die auf die Sanierung von Steinwänden und Brücken in alpinem Umfeld spezialisiert ist. Mit Gerüsten und Seilen werden die Mitarbeiter bei der Arbeit gesichert.

Spielt das Wetter mit, können die letzten fünf Maßnahmen bis etwa Ende Juli dieses Jahres abgeschlossen werden, hofft das Staatliche Bauamt Rosenheim. Die nächste Prüfung stehe in zwei Jahren an. Alle drei Jahre erfolge abwechselnd eine große und eine einfache Hauptuntersuchung. Da es sich um Bauwerke entlang einer Bundesstraße handelt, stammen die Gelder für sämtliche Sanierungsmaßnahmen aus Bundesmitteln.

Auch die Fahrbahn wurde zuletzt saniert - das Staatliche Bauamt investierte 750 000 Euro.

