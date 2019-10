Supermarkt in Bayrischzell: Vertrag mit Edeka bis 2031 verlängert

Die Nahversorgung in Bayrischzell ist gesichert. Die Gemeinde hat den Vertrag mit der Supermarkt-Kette Edeka bis 2031 verlängert.

Bayrischzell – Die Gemeinde Bayrischzell hat das laufende Mietverhältnis mit der Supermarkt-Kette Edeka Südbayern frühzeitig vor Vertragsende verlängert. „Die Gespräche sind abgeschlossen, und ich bin froh, dass wir den für uns so wichtigen Lebensmittelmarkt in der Ortsmitte und damit die Nahversorgung für unsere schöne Gemeinde langfristig gesichert haben“, sagt Bürgermeister Georg Kittenrainer. Mit Edeka habe die Gemeinde einen verlässlichen Partner.

Auf 380 Quadratmetern Verkaufsfläche finden die Edeka-Kunden in Bayrischzell weiterhin „ein frisches und serviceorientiertes Vollsortiment“, ergänzt der Bürgermeister – „auf kurzem Weg, wohnortnah und in bewährter Qualität“. Bis zum Jahr 2031 ist die Zusammenarbeit mit Edeka im gemeindeeigenen Gebäude vertraglich vereinbart. „Für die Nahversorgung in unserer kleinen Gemeinde ist dies ein wesentlicher Baustein“, erklärt der Rathauschef.

Wie berichtet, hatte Edeka Ende 2016 den Tengelmann-Markt in Bayrischzell übernommen, nachdem der Konzern Filialen an Rewe und Edeka abgegeben hatte. Dem Verkauf vorausgegangen war ein kartellrechtlicher Streit. Die Genehmigung durch den damaligen Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel im März 2016 stoppte das Oberlandesgericht Düsseldorf Mitte Juli, ehe man Ende Oktober grünes Licht gab. In Bayrischzell hatte Kaisers Tengelmann der Gemeinde den Fortbestand bereits Mitte 2016 schriftlich versichert und den Mietvertrag für die Räume an der Seebergstraße verlängert.

ddy