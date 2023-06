Tag der offenen Tür: Familotel Bayrischzell öffnet sich für Einheimische

Von: Sebastian Grauvogl

Oase mitten im Ort: Das Familotel in Bayrischzell öffnet seine Türen für Tagesgäste. © privat

Mitten zwischen den beiden Corona-Lockdowns hat vor drei Jahren das Familotel Bayrischzell eröffnet. Mittlerweile läuft der Betrieb auf Hochtouren. Jetzt lädt das Haus zum Tag der offenen Tür.

Bayrischzell – Eine offene Tür hatte das Familotel Bayrischzell der Pletzer Resorts-Gruppe längst nicht an allen Tagen seiner noch jungen Geschichte. Kein Wunder, eröffnete das Haus mit seinen 69 Zimmern im Sommer 2020 und damit zwischen den zwei großen Corona-Lockdowns. „Auf, zu, auf, zu“, beschreibt Hoteldirektor Michael Kirchhoff die kuriosen Öffnungszeiten der ersten Monate. Umso erleichterter ist er mit seinem Team nun, dass das Familotel endlich so richtig im Normalbetrieb angekommen ist. Höchste Zeit, die offene Tür noch ein Stück weiter aufzustoßen: beim großen Tag der offenen Hoteltür am Samstag, 3. Juni.

Von 10 bis 17.30 Uhr erwartet die Besucher laut Pressemitteilung ein volles Programm für die ganze Familie. Attraktionen für Kinder (unter anderem eine Hüpfburg in Form einer überdimensionalen Kuh), Fitness-Kurse, Hotelführungen, Auftritte der Bayrischzeller Plattler und Musikkapelle, Schmankerl aus der Showküche sowie Gewinnspiele. Bei schönem Wetter sollten die Gäste unbedingt Badesachen einpacken, rät Kirchhoff: „Wir planen eine große Poolparty.“ Ihren Geldbeutel könnten die Besucher derweil daheim lassen: sämtliche Angebote sind kostenlos.

Tagesgäste ganzjährig willkommen

Die Zielgruppe des Tags der offenen Hoteltür sind laut Kirchhoff vor allem Einheimische aus Bayrischzell und der näheren Umgebung. „Ihnen wollen wir zeigen, dass bei uns das ganze Jahr über auch Tagesgäste willkommen sind.“ Sie könnte man im Restaurant essen, einen Drink an der Bar nehmen und sogar die Fitnesseinrichtungen mit Tages- und Monatskarten nutzen. Aber auch als attraktiver Arbeitgeber für die einheimische Bevölkerung will sich das Familotel präsentieren. Nicht nur Fachleute, sondern auch Quereinsteiger könnten Teil des Teams werden, betont der Hoteldirektor.

Bei den Übernachtungsgästen setzt das Pletzer Resorts-Haus derweil vor allem auf die Kombination von Arbeit und Freizeit. „Mama oder Papa besuchen ein Seminar bei uns, während die Kinder ein tolles Ferienprogramm genießen“, schildert Kirchhoff. Aber auch „Lerncamps“ seien möglich. Die freie Zeit könnten dann alle gemeinsam als Erlebnisurlaub genießen. Das, was auch alle Besucher des Tags der offenen Hoteltür am Samstag, 3. Juni, im Familotel erwartet.

