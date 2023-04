Tannerhof in Bayrischzell: Bauantrag für Badehaus nimmt nächste Hürde

Von: Sebastian Grauvogl

So soll es aussehen: Das geplante Badehaus, in dieser Visualisierung von 2021 mittig rechts, ähnelt einem Laufstall. Lang und flach soll es sich in die Gegend einfügen. © Tannerhof

Freischwimmen am Tannerhof: Dieses Angebot will das Naturhotel in Bayrischzell künftig seinen Gästen unterbreiten. Im Gemeinderat haben die Pläne nun die nächste Hürde genommen.

Bayrischzell – Freischwimmen am Tannerhof: Dieses Angebot will das Naturhotel in Bayrischzell künftig seinen Gästen unterbreiten. Im Gemeinderat haben die Pläne für das neue Badehaus nun die nächste Hürde genommen: Die Behandlung der im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit eingegangenen Stellungnahmen für die notwendigen Änderungen von Flächennutzungs- und Bebauungsplan. Am Ende stand der mit 11:1-Stimmen gefasste Billigungs- und Auslegungsbeschluss.

Pläne bereits 2021 erstmalig präsentiert

Erstmalig im Gremium vorstellig wurden Tannerhof-Betreiberin Burgi von Mengershausen und Architekt Florian Nagler im Sommer 2021. Wie berichtetet präsentierten sie einen Entwurf für ein eingeschossiges Gebäude mit Nord-Süd-Ausrichtung parallel zum hinter dem Hauptgebäude ansteigenden Hang. Der 55 Meter lange und 7,50 Meter breite Baukörper in Holzbauweise kam im Gemeinderat gut an. So beschlossen die Mitglieder, gegen eine Stimme, die wegen der Überschreitung der bisherigen Festsetzungen erforderlichen Planänderungen.

Wie aus den Sitzungsunterlagen hervorgeht, soll der Geltungsbereich des Bebauungsplans um 1,1 Hektar erweitert werden, um das Vorhaben in das bestehende Baufenster „Erholung und Gesundheit 1“ integrieren zu können. Da das Badehaus zudem im südlichen Bereich über die im Flächennutzungsplan festgelegte Sonderbaufläche hinausragen würde, hat die Gemeinde auch deren Vergrößerung um die benötigten 0,2 Hektar auf den Weg gebracht.

Fachbehörden haben kaum Einwände

Wesentliche Einwände habe es im frühzeitigen Beteiligungsverfahren nicht gegeben, fasste Geschäftsleiter Josef Acher zusammen. So würde der Neubau – anders als das bestehende Hauptgebäude – laut Wasserwirtschaftsamt nicht im unmittelbaren Überschwemmungsbereich des Tannergrabens liegen. Auch die Herausnahme der Fläche aus dem Landschaftsschutzgebiet Oberstes Leitzachtal könne laut Unterer Naturschutzbehörde am Landratsamt in Aussicht gestellt werden, da durch eine „landschaftsangepasste Ausführung des Baukörpers eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes nicht zu befürchten ist“.

Einzig die Untere Immissionsschutzbehörde hatte Einwände – allerdings nicht gegen das Badehaus an sich, sondern die geplanten Stellplätze. Da sich diese nur wenige Meter neben einem Nachbarhaus im allgemeinen Wohngebiet befinden würden, könnten hier durch „Türenschlagen“ in der Nacht Lärmspitzen nicht ausgeschlossen werden. Es sei daher anzuregen, eine andere Positionierung der Parkplätze zu wählen. Die Gemeinde schloss sich dem an und empfahl dem Tannerhof eine Prüfung, ob alle oder zumindest ein Teil der Stellplätze östlich gegenüber des bestehenden Gewächshauses angelegt werden könnten. Hier sei das Gelände geeignet und die Entfernung zu den Nachbargrundstücken ausreichend.

