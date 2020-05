Trotz Corona: Ein Grundoptimismus bleibt

Im Lichte der Corona-Krise hat der Gemeinderat Bayrischzell seinen Etatplan beschlossen. Neue Schulden sind nicht vorgesehen.

Bayrischzell – Die Corona-Krise schwächt auch den Haushaltetat der Gemeinde Bayrischzell: Durch die erlassene Ausgangsbeschränkung erleidet der kleine Kur- und Tourismusort am Wendelstein einen finanziellen Einbruch in noch unbekanntem Ausmaß. Bürgermeister Georg Kittenrainer sprach in der jüngsten Gemeinderatssitzung von „vielen unbekannten Faktoren“, die auf den hiesigen Fremdenverkehr einwirken, da keiner genau wisse, wie sich die Schließung auswirke und wie es nach der stufenweisen Lockerung weitergehe.

Umso erfreulicher sei der Winter gewesen, der der Gemeinde in den ersten drei Monaten des Jahres „gute Einnahmen“ bei der Kurtaxe (90 000 Euro) bescherte. Aber nun steht der Sommer in den Startlöchern: Gerade diese Jahreszeit werde in Bezug auf die Wendelsteingemeinde oftmals unterschätzt, betonte der Bürgermeister weiter. Auch Vize-Bürgermeister Egid Stadler kommentierte die derzeitige Situation: „Heuer erwischt es uns im Tourismus besonders.“ Umso mehr bekräftigte Stadler die regionale Stärke von „Urlaub Dahoam“. Seiner Meinung nach werden heuer die Urlauber vermehrt regionale Angebote nutzen, „da brauchen wir keine Angst haben“.

Auch interessant aus Bayrischzell: „Gamspark“: Sommerkonzept fürs Sudelfeld wird konkret

Trotz absehbarer touristischer Einbußen ist die Gemeinde zufrieden mit ihrem Haushaltsplan: „Durch die gute Steuerkraft können wir unsere Pflichtaufgaben zuverlässig erledigen“, sagte Kämmerer Josef Teucher. Auch sei die Kreisumlage leicht gesunken. Besonders freut es den Kämmerer, dass der Schuldenstand sich weiter verringert hat. „Zum Jahresende wird sich die Verschuldung auf rund 1,93 Millionen Euro belaufen.“

Lesen Sie auch: Schindlberger Alm am Sudelfeld: Neuer Eigentümer, neuer Wirt - und Hoppe-Bier

Die größten Baustellen in Bayrischzell sind heuer die Aufstellung des zentralen Dorfbebauungsplans sowie der Brandschutz in der Grundschule. Dort müssen laut Bürgermeister das Treppenhaus brandsicher ausstaffiert, Türen rauchdicht versiegelt und die Wohnung im Obergeschoss saniert werden. Des Weiteren steht die Asphaltierung der Rudolf-Holzmann-Straße an – die Kosten für Schule und Straße veranschlagt die Gemeinde mit rund einer halben Million Euro. Kittenrainer: „Das ist ein vernünftiger Haushalt, den wir ohne Neuverschuldung durchbringen.“ Das sah auch der Gemeinderat so, und verabschiedete diesen einstimmig.