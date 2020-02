Trotz Mildwinter: Bayrischzell mit Langlaufsaion zufrieden

Der milde und schneearme Winter hat den Langläufern gehörig den Spaß verdorben. In Bayrischzell aber kamen sie doch noch auf ihre Kosten. Der Grund: ein kaltes, dunkles Tal.

Bayrischzell – Eine dünne Schneedecke reicht, um den „Kühlschrank“ im Ursprungtal anzuwerfen. Durch die geschützte Lage des schmalen Korridors inmitten der steilen Bergflanken zwischen Bayrischzell und der Landesgrenze zu Tirol hat die Sonne im Winter kaum eine Chance, die weiße Pracht anzuknabbern. Kommen dann noch ein paar klare Nächte hinzu, bildet sich ein stabiler Kaltluftsee. Winter hausgemacht, gewissermaßen.

Mikroklima nennen Meteorologen dieses Phänomen. In diesem schneearmen und viel zu milden Winter war es so wichtig wie schon lange nicht mehr für Bayrischzell. Denn: Während rundherum grün-braune Wiesen bestenfalls zum Spazierengehen einluden, flitzten im Ursprungtal die Langläufer über die Loipen. Seit Ende Dezember kamen die Wintersportler zwischen Stocker-Parkplatz, Bäckeralm und sogar bis nach der Abzweigung zur Mariandlalm auf Tiroler Seite voll auf ihre Kosten, berichtet Ursula de Biasio von der Tourist-Info Bayrischzell auf Nachfrage unserer Zeitung. Auch die Schleife durch das Kloo-Ascher-Tal sei durch die Bank befahrbar gewesen.

Mittlerweile ist aber selbst im Kühlschrank des Landkreises Schicht im Schacht für Loipen-Fans. Nicht etwa, weil er abgetaut wäre. Vielmehr sind die Spuren stark vereist, teil de Biasio mit. Am Rosenmontag habe man die Strecken deshalb nun geschlossen. Ob sie wieder geöffnet werden, hängt vom Wetter ab. Zwar soll es laut Prognosen nochmals schneien, ob die weiße Pracht aber ergiebig genug vom Himmel fällt, steht laut de Biasio noch nicht fest. Dies sei aber Voraussetzung, um das Spurgerät aus der Garage zu holen. „Wenn es zu wenig Schnee hat, besteht die Gefahr von Flurschäden“, erklärt die Touristikerin.

Doch selbst wenn die langen Latten nicht mehr zum Einsatz kommen sollten: Bayrischzell blickt trotz des Totalausfalls des Winters in vielen Regionen auf eine zufriedenstellende Langlaufsaison zurück. Das zeigen auch die Zahlen, die Kämmerer Josef Teucher ausgewertet hat. Bis Ende Februar habe man rund 60 000 Euro netto an Loipenbeitrag eingenommen. Weil noch nicht alle Saisonkarten eingerechnet wurden, geht Teucher von einem Endergebnis von rund 70 000 bis 75 000 Euro aus. Zum Vergleich: Im vergangenen, äußerst schneereichen Winter, waren es knapp 95 000 Euro.

Alles in allem könne man in Bayrischzell also in keiner Weise von einer schlechten Langlaufsaison sprechen. Warum der Ansturm doch so groß war, begründet Teucher ausgerechnet mit den grünen Wiesen in den Nachbargemeinden. „Weil dort nichts gegangen ist, sind alle zu uns gekommen“, sagt der Kämmerer augenzwinkernd. Auf den Kühlschrank im Ursprungtal war also auch heuer Verlass.

sg