Unerwartet: 300 000 Euro für die Rücklage - Bayrischzell freut sich über Mehreinnahmen

Rückenwind für die geplante Sanierung: Der unerwartete Überschuss in Höhe von 300 000 Euro soll unter anderem ins Freibad investiert werden. © MM

Bayrischzell – Vor Kurzem haben Bayrischzells Kämmerer Josef Teucher und Bürgermeister Georg Kittenrainer (CSU) den Haushalt 2023 dem Gemeinderat vorgestellt. Der Etat wurde einstimmig abgesegnet. Wie sich zeigte, ist die Leistungsfähigkeit der Kommune weiterhin stabil. Trotz gestiegener Zinsbelastung können Pflichtaufgaben erfüllt und weitere Investitionen angeschoben werden.

„Im Kalenderjahr 2022 wurde sehr gut gewirtschaftet“, schickte der Bürgermeister vorweg. Zum einen liege das an den hohen Übernachtungszahlen und den daraus resultierenden Kurmittelbeiträgen. Zum anderen an der sehr hohen Gewerbesteuer von einer Million Euro, „welche die Gemeinde Bayrischzell in dieser Höhe noch nicht verbuchen hat dürfen“. Das habe dazu geführt, dass außerplanmäßig 300 000 Euro den Rücklagen zugeführt werden konnten. „Geld, das uns heuer eins zu eins für anstehende Investitionen zugutekommt.“

Wie andere Kreiskommunen belastet die hohe Kreisumlage mit 52 Prozentpunkten auch die Wendelsteingemeinde. Konkret muss sie 980 000 Euro an den Landkreis Miesbach überweisen. Eine weitere finanzielle Belastung sind die hohen Zinsen. „Die Lage hat sich grundlegend geändert“, stellte Kittenrainer fest. „Auch für Gemeinden sind die Zinsen deutlich gestiegen.“ Im Jahr 2022 hatte die Gemeinde eine Zinslast von 47 000 Euro zu verbuchen – heuer werden es stattdessen 157 000 Euro sein. „Das ist dreimal so viel“, betonte der Rathauschef.

Auf der Habenseite ermöglicht die hohe Zuführung an den Vermögenshaushalt von 730 000 Euro der Gemeinde einen gewissen Handlungsspielraum. So plant sie, mit dem Kapital das Warmfreibad mit 500 000 Euro zu sanieren. Der höchste Einzelposten mit 720 000 Euro ist der Breitbandausband ohne Abzug der staatlichen Fördersumme. Für die Sanierungen der Rudolf-Holzmann-Straße und in Osterhofen hat die Gemeinde 443 000 Euro veranschlagt und für die Anschaffung eines neuen Loipenspurgeräts rund 180 000 Euro, das zur kommenden Saison in Betrieb gehen soll. Kittenrainer: „Die Gemeinde kommt ihren Pflichtaufgaben nach.“

Bei der Bilanz des Kämmerers zeigte sich: Der Etat des Vermögenshaushalts hat sich um 58,7 Prozent deutlich verringert. Als Grund gab Teucher etwa die geplante Kreditaufnahme im vergangenen Jahr für den Schwimmbadneubau am Seeberg an, der bekanntermaßen nicht umgesetzt wurde.

Ein Defizit, das die Bürger treffen wird, kam bei der Kläranlage zur Sprache. Der kommunale Betrieb verzeichnet hier ein Minus von 31 100 Euro, das die Verwaltung ausgleicht. Da die Gemeinde hier kostendeckend wirtschaften muss, „werden wir uns über eine Erhöhung des Beitrags für nächstes Jahr unterhalten müssen“.

Trotz der geplanten Investitionen wird sich der Schuldenstand zum Jahresende um 200 000 auf 3,8 Millionen Euro verringern. „Es werden keine neuen Kredite aufgenommen“, sagte Kittenrainer und lobte: „Der Etat im laufenden Haushaltsjahr ist gut überlegt, vorausschauend und grundsolide.“ Dies sei vor allem dem Kämmerer, Finanzausschuss und Gemeinderat zu verdanken.