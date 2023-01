Viele Unfälle und ein Hagelunwetter: Feuerwehr Bayrischzell blickt auf 2022 zurück

Von: Sebastian Grauvogl

Zahlreiche Ehrungen gab es bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Bayrischzell. Unser Foto zeigt (v.l.) Kreisbrandinspektor Florian Dirscherl, Georg Stadler (40 Jahre Mitglied), Peter Grimm (50 Jahre Mitglied), Josef Acher (40 Jahre aktiver Dienst), Egid Stadler (50 Jahre Mitglied), Kommandant Markus Kirner,Vize-Vorsitzender Andreas Scharmann, Vize-Kommandant Michael Pritzl, Ludwig Bleier (Ehrenmedaille), Franz Mühlauer (zehn Jahre aktiver Dienst), Martin Storr jun. (25 Jahre aktiver Dienst) und Vorsitzenden Christian Darchinger. © zeigt

Eine regelrechte Unfallserie ließ die Feuerwehr Bayrischzell 2022 wiederholt Richtung Sudelfeld ausrücken. Zu größeren Bränden ist es hingegen nicht gekommen. Ein Rückblick.

Bayrischzell – Eine regelrechte Unfallserie ließ die Feuerwehr Bayrischzell im vergangenen Sommer wiederholt Richtung Sudelfeld ausrücken. Von Ende Juni bis Ende August kam es hier auf der B307 zu sechs Einsätzen, in erster Linie wegen verunglückter Motorradfahrer. Zu größeren Bränden ist es hingegen 2022 nicht gekommen.

Die detaillierte Statistik hat Kommandant Markus Kirner nun bei der Hauptversammlung im Gasthof Rote Wand in Geitau vorgestellt. Die wohl anstrengendste Woche des Jahres hatte seine Truppe in den letzten Juni-Tagen zu bewältigen. Nach einem Motorradunfall mit zwei Schwerverletzten am Sudelfeld am 23. Juni stürzte hier nur drei Tage später eine Teilnehmerin des Rosenheim-Radmarathon so schwer, dass sie später im Krankenhaus starb. Nur eine Nacht blieb den Einsatzkräften, um sich auszuruhen, denn schon am 27. Juni hatten sie im gesamten Ortsgebiet diverse Einsätze wegen des schweren Unwetters mit tennisballgroßen Hagelkörnern abzuleisten.

Unfallserie am Sudelfeld

Schon im Juli folgten die nächsten Unglücke am Sudelfeld. Zunächst stießen zwei Biker am Sudelfeldsattel zusammen und verletzten sich, dann kam ein Motorradfahrer in der Haarnadelkurve von der Fahrbahn ab. Trauriger Schlusspunkt der Einsätze am Sudelfeld war ein Auto, das am 22. August kurz vor der Gemeindegrenze zu Oberaudorf den Hang hinunterstürzte. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle.

Doch auch unten im Tal krachte es wiederholt auf der Bundesstraße. Ende April zog sich ein Motorradfahrer bei einem Sturz an der Rieder Brücke schwere Verletzungen zu, Ende November überschlug sich ein Auto an selber Stelle und landete in der Leitzach. In einen Baumstumpf gekracht war zudem Ende Februar ein Autofahrer auf der Staatsstraße 2075. Er kam mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus.

Die Brandeinsätze der Feuerwehr Bayrischzell beschränkten sich 2022 hingegen auf eine in Flammen stehende Mülltonne am Hotel Das Bayrischzell, eine Rauchentwicklung eines Kachelofens in der Alpenrose sowie die fast schon obligatorischen Täuschungsalarme durch Brandmeldeanlagen und Fehlalarmierungen wegen Daxenfeuern. Kreisbrandinspektor Florian Dirscherl stellte in seinem Grußwort zumindest in Aussicht, dass in Zusammenarbeit mit der Integrierten Leitstelle in Rosenheim eine App erprobt wird, die bei solchen Meldungen zunächst nur die jeweilige Ortsfeuerwehr alarmiert.

Vereinsleben wieder deutlich aktiver

Nach den mageren Corona-Jahren wieder deutlich erfreulicher und umfangreicher fiel der Bericht des Vereinsvorsitzenden Christian Darchinger aus. Aus Feuerwehrsicht besonders hervorzuheben sei die gemeinsame Weihe der neuen Fahrzeuge für Geitau und Osterhofen Anfang Mai gewesen. Darchinger hob zudem heraus, dass der Verein in den vergangenen fünf Jahren die Gemeinde mit rund 100 000 Euro bei der Beschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen unterstützt hat. Kommandant Kirner ergänzte, dass die Feuerwehr zudem eine neue Wasch- und Prüfanlage für Schläuche sowie zwei Tauchpumpen erworben hat.

Für einen feierlichen Abschluss der Versammlung sorgten die Ehrungen zahlreicher langjähriger Aktiver. Eine ganz besondere Ehre hat der frühere Kommandant und Vorsitzende Ludwig Bleier erhalten. Der Bayerische Landesfeuerwehrverband hat ihn für „hervorragende Leistungen im Feuerlöschwesen“ mit der Bayerischen Feuerwehr-Ehrenmedaille ausgezeichnet.

