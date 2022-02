Während Einkehrschwung in der Speckalm: Zwei Snowboards am Sudelfeld geklaut

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Ein Snowboarder im Snowpark am Sudelfeld (Symbolfoto) © Privat

Aus der Talfahrt nach dem Einkehrschwung wurde nichts mehr: Als zwei 21-jährige Freisingerinnen am Sudelfeld aus der Hütte kamen, waren ihre Snowboards weg. Die Polizei ermittelt.

Bayrischzell - Es hätte der gemütliche Abschluss eines gelungenen Tags im Skigebiet Sudelfeld werden sollen. Am Sonntag, 6. Februar, kehrten zwei 21-jährige Snowboarderinnen aus Freising in der Speckalm ein. Ihre Boards stellten sie - wie alle anderen Skifahrer auch - draußen im Schnee ab. Von 14 bis 16 Uhr saßen die beiden Frauen in der Hütte. Als sie die Talfahrt antreten wollten, trauten sie erst ihren Augen nicht: Ihre Snowboards waren verschwunden.

Lesen Sie auch: Große Pläne fürs Skigebiet Sudelfeld

Da sie auch nach intensiver Suche nicht mehr auftauchten, erstatteten die Freisingerinnen Anzeige wegen Diebstahls bei der Polizei. Eines der Boards ist auf der Vorderseite schwarz und hat ein grün-rotes Muster, das andere ist bunt lackiert. Den Wert der geklauten Sportgeräte taxiert die Polizei auf insgesamt rund 1000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Täter geben können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Miesbach unter 08025/2990 zu melden.

sg