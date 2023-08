Warum Kunstfreunde in Bayrischzell Schulpflicht haben

Viel Publikum hatte sich zur Vernissage der Kunstausstellung Bayrischzell eingefunden, die heuer wieder eine Vielfalt von Werken präsentiert, darunter auch Skulpturen des Schlierseer Bildhauers Georg Brinkies. © Gudula Beyse

Die Bayrischzeller Kunstausstellung öffnet wieder ihre Pforten: 56 Künstler zeigen bis Ende August im Schulhaus 108 Werke.

Bayrischzell – In den Sommerferien herrscht Schulpflicht in Bayrischzell – jedenfalls für Kunstfreunde: Die Grundschule öffnet ihre Pforten zur jährlichen Kunstausstellung. Die organisiert die kleinste Gemeinde im Landkreis seit sieben Jahrzehnten mit immer noch wachsendem Zuspruch von Mitwirkenden und Besuchern. Bis 31. August zeigen 56 Künstler eine wahrhaft bunte Vielfalt von 108 Werken.

Gemälde, Fotos und Installationen treffen auf Keramik, Videotechnik, Druckgrafik und Objektkästen sowie Collagen, Skulpturen und Mischtechniken in Farbe, Schwarzweiß, Konkretem und Abstraktem. Mit Marica Doll, Nele von Mengershausen, Burkhard Niesel und dem Ehepaar Tutti und Klaus Gogolin haben schon fünf Aussteller aus Bayrischzell ein Heimspiel mit unterschiedlichsten kleinen und großen Werken. Dazu gesellen sich weitere 17 aus der Landkreis-Nachbarschaft. Die anderen kommen nicht nur aus dem Tölzer Raum oder dem Chiemgau und vom Ammersee, sondern auch aus München und sogar – wie der impressionistische Maler Pere Camps – aus Katalonien oder Annette Werndl mit ihren abstrakten Farbexplosionen aus New York.

Der Verein Kultursprung zeigt in der Aula eine Sonderausstellung mit Keramikarbeiten des künstlerischen Nachwuchses aus den Kursen des Kreativateliers Funkenradl für Sechs- bis Elfjährige. © Gudula Beyse

Die Fülle stellte die Organisatoren um Ausstellungsleiter Niesel vor die komplexe und gelungene Aufgabe, einen schönen Bogen von Abwechslung, Harmonie und Spannung über die Schöpfungen zu legen. Weil, wie Karl Valentin schon wusste, Kunst schön ist, aber viel Arbeit macht, erhielt Niesel tatkräftige Hilfe von allen Seiten – von seinem Amtsvorgänger Klaus Gogolin, der Gemeindeverwaltung, dem Bauhof, dem Verein Kultursprung und vielen anderen.

Bürgermeister dankt Ausstellern und Organisatoren

Ihnen allen dankte Bürgermeister Georg Kittenrainer, der bei der gut besuchten Vernissage am Samstagnachmittag die Ausstellung für eröffnet erklärte. Als „Vertreter von Landrat Olaf von Löwis“, dem Schirmherrn, zitierte das Gemeindeoberhaupt Pablo Picasso: „Kunst wischt den Staub des Alltags von der Seele.“ Das ergänzte der Landwirt entspannt nach seiner Heuernte am Mittag und den ersten zarten Harfenklängen von Helena Glockner: „Wenn man in die Grundschule Bayrischzell zur Ausstellung kommt, ist man sofort in einer anderen Welt.“

Großformatige Holzskulpturen von Hannes Kinau (Windach) vor Joachim Grafs (München) konkreter „Flucht aus Darfur“ und Klaus Neizerts (Dießen) abstraktem „Frühstück in Blau“. © Gudula Beyse

Diese Welt überrascht auch diesmal mit ihrer eindrucksvollen Fülle nicht nur von Formen des künstlerischen Ausdrucks, sondern auch von Themen. Alltagsmotive wie Ingeborg Benninghovens Acrylzeichnungen von Schafen, Fritz Schiels Lokschuppen-Foto, Hans Schneiders abstrahierte Gartenblumen und augenzwinkernd Angelika Fradls Vorlese-Oma mit Tablet wechseln mit Joachim Grafs Holzschnitt die „Flucht aus Darfur“, Sophie Freys Eisenblech-Materialbildern (am Tisch „Die Reichen“ und im Boot „Die Hoffenden“), Florian Weingärtners „L’exode des Africains“ und Brigitta-Maria Lankowitz’ Fremdfarbfotos „Lampedusa“. Etwas ganz anderes ist Veronika Partenhausers holografische Video-Installation „In Your Head“ mit Sängern.

Künstler kombinieren fantasievoll Materialien

Sehr spannend sind auch die vielen Werke mit Wasser in seinen unterschiedlichsten Formen und Farben sowie die zahlreichen digital bearbeiteten Fotos, die Reales in einer abstrakten Welt ganz neu und wundersam erscheinen lassen. Fantasievoll kombinieren manche Künstler Metallstäube, Textilien, Sand oder Lack zu besonderen Effekten. Um die vielen Einzelheiten zu genießen, muss man in Bayrischzell in die Schule gehen.

Die Kunstausstellung im Schulhaus ist bis 31. August immer dienstags bis samstags von 13 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

von Gudula Beyse

