Weg frei für das Hotel Alpenrose

BETTENHAUS - Gemeinderat Bayrischzell stimmt dem Eingabeplan der Betreibergesellschaft zu

Bayrischzell – In zwei Sitzungen hat der Bayrischzeller Gemeinderat bereits das Projekt „Hotel Alpenrose“ verhandelt. Wie berichtet, stand das Gremium von Anfang an hinter der touristischen Erweiterung der Bergspitz GmbH als Betreiberin, die im Januar 2020 erstmals den Bauwunsch für ein Bettenhaus an der Bahnhofstraße neben dem Hauptgebäude geäußert hatte.

Im Oktober war dann das Beteiligungsverfahren abgeschlossen worden.

Nun stellte Geschäftsleiter Josef Acher den finalen Eingabeplan vor. Die Gemeinde hatte noch konkrete Änderungsvorgaben, was die Außengestaltung des Bettenhauses anbelangte. Diese soll in Holzbauweise erfolgen und wurde entsprechend angepasst. Vize-Bürgermeister Egid Stadler (CSU) lobte das: „Für ein Hotel ist eine Holzverschalung architektonisch und aus Brandschutzgründen sicher nicht einfach. Ich finde es toll, wenn sie es so umsetzen können.“

Wie berichtet, soll auf dem Platz des mittlerweile leerstehenden Bahnhofskiosks das dreigeschossige Bettenhaus (39,60 Meter auf 10,40 Meter) für 48 Gästebetten entstehen. Unter dem Gebäude ist zudem eine Tiefgarage mit 24 Stellplätzen geplant. Das Nebengebäude werde durch einen eingeschossigen Verbindungsbau mit Flachdach an das Hotel Alpenrose angebunden. Die Erschließung des Bettenhauses erfolgt über eine Außentreppe auf der Nordseite, damit im Gebäude mehr Platz für die Zimmer ist. Diese sind zudem Richtung Süden ausgerichtet. Der Grund: Schallschutz gegenüber den an- und abfahrenden Zügen.

„Das ganze Vorhaben entspricht den Festsetzungen des Bebauungsplans, und auch die Vorgaben der Gestaltungssatzung sind jetzt eingehalten“, betonte Acher. „Es ist kein kleiner Bau“, stellte Stadler fest, „aber das Gebäude ist niedriger als die bestehende Alpenrose.“

Willy Kravanja (Unabhängig/Parteilos) fragte als Behindertenbeauftragter nach, ob der Zugang zu den Zimmern barrierefrei ist. Dies ist laut Acher bereits durch die Bauverordnung für öffentliche Gebäude festgelegt. Der Plan sehe deshalb einen Aufzug vor, der bis ins Obergeschoss fahre.

Hanno Acher (FWG) erkundigte sich indes nach der Begrünung insbesondere an der West- und Nordseite, „denn sonst ist es schon ein ganz schöner Brocken zum Anschauen“. Laut Josef Acher bestehe bereits eine ausreichende „Bestandspflanzung“, die erhalten bleiben müsse. Wird aufgrund der Bauarbeiten etwas weggerissen, müsse dies später nachgepflanzt werden.

Stephanie Hintermayr lobte das Hotel aus wirtschaftlicher Sicht: Die Übernachtungszahlen hätten sich „super entwickelt“. Dazu schaute sich die Tourist-Info-Leiterin die Zahlen im Zeitraum von 2014 bis 2019 genauer an und stellte eine Steigerung von 9200 auf fast 13 000 pro Jahr fest. Allerdings seien dies hauptsächlich „Ein- bis Zwei-Nachter“. Durch die „neuen und hochwertigeren Betten“ sei das Potenzial da, die Aufenthaltsdauer auszubauen. „Wir sollten ihre Erfolgslinie stärken, das kommt auch dem Ort zugute.“ Das sah auch der Gemeinderat so und verabschiedete einhellig den Eingabeplan.

Daniel Wegscheider