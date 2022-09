Wegen 5G: Bayrischzeller verunsichert von neuem Mobilfunkmast am Seeberg

Von: Sebastian Grauvogl

Soll auch für 5G genutzt werden: der neue Sendemast am Wohnmobilparkplatz am Seeberg in Bayrischzell. © CS

Der Antrag der Telekom liegt vier Jahre zurück, jetzt ist das Ergebnis da: Der neue Mobilfunkmast am Seeberg in Bayrischzell steht. Manche Bürger sind besorgt - wegen 5G.

Bayrischzell – Der Sprung von einer Generation zur nächsten dauerte nur vier Jahre. Im August 2018 hatte die Telekom beantragt, einen Mobilfunkmast für den neuen 4G-Standard in Bayrischzell errichten zu dürfen. Der Gemeinderat schlug dafür einen Standort beim Wohnmobilparkplatz am Seeberg vor. Seit ein paar Wochen steht der 35 Meter hohe Sendeturm. Doch die Technik ist derweil fortgeschritten: Aus 4G ist 5G geworden – und genau das sorgte nun für Verunsicherung bei einer Bürgerin. Sie stellte einen Antrag an den Gemeinderat, die genauen Pläne zu eruieren und die rechtlichen Möglichkeiten gegen die „unkalkulierbaren Risiken“ in Bezug auf die möglicherweise „gesundheitsgefährdende Strahlung“ auszuloten.

Dass die Vermutung, der neue Mast könnte mit 5G funken, nicht aus der Luft gegriffen ist, zeigte ein weiterer Antrag unter demselben Tagesordnungspunkt. Der Netzbetreiber Telefonica hatte bei seiner Standortsuche für den neuen Mobilfunkstandard auch im Rathaus Bayrischzell angeklopft. Die Telekom dürfe den von ihr errichteten Sender ohnehin direkt für 5G nutzen, erklärte Gemeinde-Geschäftsleiter Josef Acher. „Das ist so zulässig.“

Bürgerin „zutiefst beunruhigt“

Genau dies kritisierte die Bürgerin in ihrem Schreiben. Sie sei „zutiefst beunruhigt“ über die Auswirkungen der neuen Technologie. In der Nähe des Mastes würden sich zahlreiche Wohnhäuser und die Schule befinden. Die möglichen Risiken würden in keinem Verhältnis zum Nutzen des für sie ohnehin „unnötigen“ 5G stehen. Einem Urlaubsort wie Bayrischzell bringe es längerfristig bestimmt mehr, damit werben zu können, „dass unser Tal noch frei ist von dieser gesundheitsgefährdenden Strahlung“. Umso wichtiger sei es, dass die Bürger über die weiteren Vorhaben der Mobilfunkbetreiber aufgeklärt würden sowie diese zu diskutieren. Da immer mehr Menschen sich der 5G-Kritik anschließen würden, könne man auch die Grundlagen für eine Bürgerinitiative eruieren. Umgehende Information erbat die Bürgerin zum kürzlich errichteten Mast am Seeberg. Davon seien viele doch sehr überrascht worden.

Bürgermeister Georg Kittenrainer (CSU) rollte die Vorgeschichte nochmals auf. Ende 2017 habe die Gemeinde die Anfrage der Telekom für einen neuen Mobilfunkmast in Bayrischzell erhalten. Um nicht zu riskieren, dass die Telekom diesen auf Privatgrund in der Ortsmitte aufstellen lässt, habe man mehrere Alternativstandorte außerhalb des Zentrums geprüft. Im August 2018 beschlossen die Gemeinderäte, der Errichtung am Seeberg als verträglichste Variante zuzustimmen. Aus dem Wunsch, den 35 Meter hohen Turm etwas weiter oben am Hang und damit quasi versteckt im Wald zu errichten, sei wegen der dafür notwendigen massiven Eingriffe in die Natur nichts geworden, erläuterte Kittenrainer. Einen genauen Zeitpunkt für die Inbetriebnahme habe die Telekom auf Nachfrage nicht nennen können.

Telefonica soll Mast mitnutzen

Um die Aufstellung weiterer Masten in Bayrischzell zu verhindern, entschieden sich die Gemeinderäte, Telefonica zu empfehlen, ebenfalls den Sender am Seeberg zu nutzen. Gegen den 5G-Ausbau als solches könne die Gemeinde jedoch nichts unternehmen, erklärte Kittenrainer. Dies sei bundesgesetzlich geregelt. Allerdings habe der Gemeinderat bereits im Februar 2020 beschlossen, nicht proaktiv in die Standortsuche einzusteigen. „Andere rechtliche Instrumente“, betonte der Rathauschef, „stehen uns nicht zur Verfügung.“

Dass es auch Befürworter des neuen Sendemastes gibt, teilt Geschäftsleiter Acher auf Nachfrage mit: Er habe schon einige Anrufe von Bürgern erhalten, die wissen wollten, wann die Anlage in Betrieb geht und damit der bessere Handyempfang endlich verfügbar ist.

