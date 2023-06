Weiterer Schritt zum Explorer-Hotel am Seeberg

Schlicht, aber hochwertig soll das geplante Explorer- Hotel am Seeberg in Bayrischzell – hier eine Animation – werden. © Hans-Martin Renn

Das geplante Explorer-Hotel am Seeberg kommt langsam voran. Der Gemeinderat stimmte jetzt mehrheitlich dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu.

Bayrischzell – Vor knapp einem Jahr stand das Explorer-Projekt erstmals auf der Agenda des Bayrischzeller Gemeinderats. Damals erklärten zwei Geschäftsführer das Konzept der Hotel-Kette mit Standorten in Tirol, Oberbayern, Kärnten sowie im Allgäu und ihre Pläne für einen Neubau am Seeberg. Der entsprechende Bebauungsplan sieht ein rund 44 Meter langes und zwölf Meter breites dreigeschossiges Gebäude vor, verkleidet mit Holzschindeln, mit einer Gesamthöhe bis zum First von etwa 15 Metern sowie einer Tiefgarage. Das 3-Sterne-Hotel wird mit Lobby, Bar, Tagungsräumen und Spa-Bereich ausgestattet. Die 100 Gästezimmer bieten jeweils 21 Quadratmeter. Laut Betreiber richtet sich das Konzept eher an den Kurzurlauber und den sparsamen, sportlich aktiven Gast. Ganz nach dem Motto: einchecken und schnell raus in die Natur.

Fachbehörden geben Stellungnahmen ab

Seit der Sitzung im Juni 2022 ist in Bayrischzell einiges passiert. Das Hotelprojekt wurde bereits bei einer Bürger-Infoveranstaltung vorgestellt. Außerdem fanden Gespräche mit beteiligten Fachbehörden wie der Regierung von Oberbayern, dem Wasserwirtschaftsamt und dem Kreisbaumeister sowie der Naturschutzbehörde statt. Dabei sollte abgeklärt werden, ob das ganzjährig geöffnete Hotel auf dem jetzigen Wohnmobilstell- und Eisplatz am Seeberg überhaupt umsetzbar ist.

Anbindung an den Ort durch Unterführung

Zunächst habe die Regierung eine direkte Anbindung des Hotels an den Ortskern als fraglich bewertet. Doch das ist vom Tisch, wie Bürgermeister Georg Kittenrainer (CSU) sagte. Bei einem Vor-Ort-Termin stellte das Ministerium fest, dass die nahe gelegene Unterführung an der Alpenstraße dieses Kriterium erfülle. „Das war das Zünglein an der Waage“, so Kittenrainer. Allerdings steht noch das abschließende Gutachten des Wasserwirtschaftsamts aus. „Wenn der Hochwasserschutz nicht umsetzbar ist, geht es auch nicht“, betonte der Bürgermeister.

Bürgermeister von Konzept „letztlich überzeugt“

Anfangs fühlten sich viele aus dem Gemeinderat von der Dimension des Hotelgebäudes erschlagen. Auch Kittenrainer: „Mein erster Eindruck war, das passt nicht“, erinnerte er. „Doch das Konzept hat mich letztendlich überzeugt.“ Auch die Meinungen aus der Bevölkerung haben sich laut dem Rathauschef nach der Infoveranstaltung ins Positive gewendet.

Kritische Stimmen aus dem Gemeinderat

Nicht allerdings bei Isidor Scharmann (FWG): „Es macht mehr Probleme, als es Nutzen bringt“, merkte der Dritte Bürgermeister an. Durch den Bau würden viele Parkplätze am Seeberg wegfallen. Mehr Bedenken hat der Landwirt – sein Hof liegt in der Nähe – beim Hochwasserschutz. Am Seeberg kreuzen der Aubach und Legerwaldgraben. Der Bereich um die Unterführung sei der einzige Platz, wo das Wasser hinauslaufen könne, „sonst staut es sich zurück“. Scharmann mahnte, dass beim Hochwasser 2013 rund 20 Hektar seiner landwirtschaftlichen Flächen einen Meter unter Wasser standen.

Preis-Konkurrenzkampf unter Gastronomen befürchtet

Kritik gab es auch von Albert Jupé (FW): „Es ist ein reines Übernachtungshaus ohne Serviceleistung.“ Seiner Meinung nach sollte ein 200-Betten-Haus auch ein Restaurant anbieten. Mit Blick auf die Nebensaison befürchtet Jupé zudem einen Preis-Konkurrenzkampf unter den Gastronomen im Ort. „Die Betreiber haben selbst gesagt, sie könnten dann superbillige Angebote machen“, erinnerte er. Darunter würden viele der anderen Häuser leiden. „Sie nehmen sich betriebswirtschaftlich die Rosinen heraus und geben relativ wenig dafür, das gefällt mir nicht.“

„Wir sollten die Chance nutzen“

„Wir müssen es unbedingt machen“, sagte dagegen Klaus Weilbach (CSU). Das neue Familienhotel Das Bayrischzell habe gezeigt, wie dadurch der Ort belebt wurde: „Wir leben vom Fremdenverkehr, und uns fehlen nach wie vor Gästebetten.“ In dieselbe Kerbe schlug Georg Acher (FWG): „Wir brauchen die Leute, sonst können wir irgendwann zum Einkaufen nach Aurach fahren.“ Willy Kravanja (parteilos) sagte: „Wir sollten die Chance nutzen, wenn dort jemand investieren will.“

Alle genannten Zweifel seien berechtigt, sagte Kittenrainer vor der Abstimmung. Am Ende stimmten bis auf Scharmann, Jupé, Norbert Lill (FW) sowie Regina Bleier (CSU), die die Optik des Gebäudes kritisierte („gewöhnungsbedürftig“) dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu.

