Unglück in Wendelsteinbahn: Mitarbeiter stürzt aus Gondel - Großeinsatz der Bergwacht

Ein Mitarbeiter der Wendelsteinbahn ist aus einer Gondel der Seilbahn gestürzt. Die Bergwacht konnte ihn schwer verletzt bergen.

Die Polizei Miesbach berichtet von einem Betriebsunfall an der Wendelsteinbahn.

Ein Mitarbeiter der Bahn ist aus einer der beiden Gondeln der Seilbahn gestürzt.

Sie war zuvor kurz vor der Bergstation gestoppt.

Bayrischzell/Wendelstein - Die Polizei Miesbach berichtet: An 12.05.20 gegen 08:30 Uhr ereignete sich an der Wendelsteinseilbahn in Bayrischzell ein Betriebsunfall, bei dem ein Mitarbeiter schwer verletzt wurde.

Der 34-jährige Seilbahnmitarbeiter fuhr am Morgen mit der ersten Gondel nach oben, als die Bahn ca. 15 Meter vor der Bergstation aufgrund einer technischen Störung stehen blieb.

Unglück in Wendelsteinbahn: Mitarbeiter stürzt aus Seilbahn - Großeinsatz der Bergwacht

Der allein in der Gondel befindliche Mitarbeiter wollte sich daraufhin aus der Kabine ca. 5-6 Meter abseilen. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte er hierbei ab und fiel auf einen unter der Bahn befindlichen Wandersteig.

Der Gestürzte konnte im Anschluss über Funk selbstständig die Talstation zu verständigen, von wo aus dann ein Notruf abgesetzt wurde.

Der Verletzte wurde zeitnah an der Unfallstelle von der Bergwacht Bayrischzell und einem Notarzt erstversorgt, geborgen und mit der Bahn zu Tal gebracht.

Von dort aus wurde er mit einem Rettungshubschrauber mit schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in eine Münchner Klinik verbracht.

Ein Sachschaden entstand durch den Unfall nicht. Zur Zeit des Unfalls waren keine Fahrgäste in der Seilbahn. Die Polizeiinspektion Miesbach hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.