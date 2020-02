Wie sichtbare Musik: Georg Brinkies zeigt inspirierende Ausstellung

Grafik, Skulpturen und jede Menge Sensibilität sind derzeit in der Galerie im Tannerhof in Bayrischzell zu sehen. Der Neuhauser Künstler Georg Brinkies stellt dort aus.

Bayrischzell– Der Neuhauser Künstler Georg Brinkies bereichert den Bayrischzeller Tannerhof und seine „Galerie im Treppenhaus 1967“ mit einer feinen Auswahl seiner Arbeiten aus den vergangenen Jahren. „Orte“ nennt er die Ausstellung, die dem Auge schmeichelt und verborgene Bewusstseinsstrukturen freilegt. Sie ist noch bis 21. Juni täglich von 10 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt zu sehen.

Brinkies erlernte zunächst den Beruf des Holzbildhauers in Berchtesgaden, um danach ein Studium der Bildhauerei an der Münchner Akademie der bildenden Künste zu absolvieren. Den räumlichen Verhältnissen in der Tannerhof-Galerie geschuldet, konnten nur fünf Skulpturen platziert werden, vier davon aus Ahorn oder Apfelholz, eine aus Keramik, alle jedoch präsent – „Sam im Wind“ ist 3,20 Meter hoch –, in ihrer Konstruktivität überzeugend und ihre sensible Oberflächenstruktur ein Kunstwerk für sich. Im Eingangsbereich begrüßen die „Zwei Sägezahndrachen im Honeymoon“, zwei typische Brinkies’sche Zick-Zack-Formen. Zärtlich aneinandergeschmiegt und fein ziseliert fügen sie sich mit ihrer lichten Oberfläche zu einem harmonischen, aber nicht minder dynamischen Ganzen. Im Hauptraum flankieren die „Artistin auf Hocker“ und der „Artist auf Hocker“ effektvoll das große Fenster mit dem grandiosen Blick über Bayrischzell, erstere in weichen weiblichen Wellen, letzterer in geometrischen, männlichen, stufenartigen Formen.

Kommunalwahl 2020 im Landkreis Miesbach: Alle Bürgermeister- und Landratskandidaten im Überblick

Bei der Vernissage am Sonntag zeigte sich Kuratorin Micol Krause erfreut, bei einem Besuch im Atelier des Künstlers „so viele Schätze“ entdeckt zu haben, die gleichermaßen „Musikalität und ein Lächeln“ ausstrahlen. In dem innigen, von philosophischen Gedanken durchsetzten Künstlergespräch zwischen Nele von Mengershausen und Brinkies wurde deutlich, dass Empfänglichkeit das Wichtigste bei der künstlerischen Arbeit sei. Hinzu kämen Fantasie und Poesie. Eine wesentliche Voraussetzung sei zudem eine „liebende Beziehung zum Material“.

Der 66-Jährige betonte, im Lauf der Zeit „ein sehr intensives Verhältnis zur Farbe“ aufgebaut zu haben, und betrachtet Kunst als „sichtbare Musik“. Dieses Bild wird vor allem in der Grafikserie „Namen“ deutlich. 20 Arbeiten in farbiger Tusche auf Papier, teilweise an Paul Klee erinnernd, auf den ersten Blick alle gleich, auf den zweiten ein jedes anders. Ein einfaches grafisches Motiv wird vielfach wiederholt und nebeneinander gesetzt, in Form und Farbe jedoch permanent variiert. So entstehen Klang und Rhythmus, sichtbare Musik eben. Ähnlich feingliedrig und sensibel, nur mehr ineinander verwoben, im Format größer und mit Pastellkreide auf eine feste Tafel aufgebracht, zeigt sich die Serie „Orte“. Die Holzschnitte „Gesten“ kommen gleichermaßen kraftvoll und zart, durch ihre warme farbliche Ausstrahlung sehr anziehend daher. Und schließlich zeigt der vielseitige Künstler in den drei großformatigen Arbeiten in Teer auf Papier, dass er auch zupackend und kompromisslos arbeiten kann.

Zur künstlerisch hochwertigen Vernissage trug nicht zuletzt auch der Münchner Gitarrist Markus Statzberger mit Perlen aus der klassischen Gitarrenliteratur bei.

Reinhold Schmid