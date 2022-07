Wolf: Gemeinderat Bayrischzell fordert schnelles Eingreifen - Brief an Söder

Von: Sebastian Grauvogl

Der Wolf treibt auch die Almbauern in Bayrischzell um. © DPA

Seit Bär Bruno sind die Bayrischzeller in Habachtstellung, was Raubtiere in der Natur anbelangt. Nun hat der Gemeinderat ein eindringliches Plädoyer zum Wolf formuliert.

Bayrischzell – Als „Superstar der Naturschutzszene“ bezeichnete Bayrischzells Bürgermeister Georg Kittenrainer (CSU) den Wolf. Doch der „Hype“, der gerade um den Beutegreifer gemacht werde, sei gefährlich. Nicht nur für das Vieh, sondern letztlich für die gesamte Almwirtschaft – und in der Folge für die Biodiversität auf den Bergwiesen. „Dann haben wir da oben nur noch monotonen Wald“, warnte Kittenrainer. Höchste Zeit also, sich hier klar zu positionieren, fand der Rathauschef. Dem folgten die Gemeinderäte gern – mit klaren und durchaus bissigen Worten in Richtung Wolf und großer Politik.

Auch wenn Bayrischzell aktuell noch von Rissen oder Angriffen auf Herden verschont wurde: Die Erlebnisse der Vergangenheit sitzen vielen noch in den Knochen. Er selbst habe den Wolf mal gesehen, nachdem dieser ein Reh gerissen hatte, berichtete Dritter Bürgermeister Isidor Scharmann (FWG). „Er ist nur zehn Meter entfernt von uns gesessen.“ Wenige Begegnungen mit dem Menschen würden reichen, dass das Raubtier jegliche Scheu verliere. „Er ist sehr anpassungsfähig. Irgendwann kommt jemand zu schaden“, fürchtete Scharmann. Auch Albert Jupé (FW) erinnerte sich an einen Wolfsriss in unmittelbarer Nähe zum Schulweg der Kinder und warnte vor Verbissschäden im Wald, wenn sich das Wild nicht mehr zur Fütterung traut.

Georg Kittenrainer (CSU) Bürgermeister von Bayrischzell © THOMAS PLETTENBERG

Der Rathauschef machte unmissverständlich klar, dass eine friedliche Koexistenz zwischen Mensch und Wolf „nur herbeigeredet“ sei. Seit jeher werde der Wolf gnadenlos verfolgt. „Er ist nicht umsonst fast ausgerottet worden“, ergänze Regina Bleier (CSU), die auch sonst „keinen Nutzen in dem Vieh“ erkennen konnte. Noch weniger in einer Region, die in hohem Maße von Almwirtschaft und Tourismus geprägt sei, fand Vize-Bürgermeister Egid Stadler (CSU). „Der Kulturwolf ist unwahrscheinlich schlau, der lässt sich nicht mehr ohne Weiteres vergrämen.“ Die von manchen Befürwortern vorgeschlagenen Herdenschutzhunde würden nur weitere Probleme bringen. „Die sind extrem scharf.“ Zäune hingegen würden die Landschaft zerschneiden und dadurch auch Wege von Wildtieren unterbrechen, sagte Kittenrainer.

Bürgermeister fürchtet Ende der Almwirtschaft

Überall, wo bereits wieder Wolfsrudel heimisch seien, würden immer mehr Almbauern aufhören, hatte der Bürgermeister aus Südtirol und der Schweiz gehört. Selbst Befürworter des Beutegreifers seien von den drastischen Folgen überrascht. Das Problem seien nicht nur die gerissenen Tiere, sondern vor allem die Verängstigung ganzer Herden, die in Panik flüchten und dann abstürzen würden. „Die Viecher sind geschockt fürs Leben“, machte Scharmann deutlich.

Einstimmig sprachen sich die Gemeinderäte daher für ein von Kittenrainer vorgetragenes Plädoyer für „dauerhaft wolfsfreie Gebiete zur Sicherung des Fortbestands der Kulturlandschaft“ aus. Eine Forderung, die der Bürgermeister so auch in Form eines Briefs an Ministerpräsident Markus Söder (CSU) adressieren will. Viel Zeit zum Handeln bleibe nicht mehr, sagte Kittenrainer. „Das Ende der Almwirtschaft kommt schleichend, aber unausweichlich.“

„Ganzheitlicher Naturschutz“ als Ziel

Einig waren sich die Gemeinderäte auch, dass man sich nicht von Leuten in den Städten vorschreiben lassen wolle, wie man hier vor Ort mit der Natur umzugehen habe. So würden diese meist übersehen, dass sie für den Erhalt einer (nicht mal gefährdeten) Art viele andere Tiere und Pflanzen opfern würden, meinte Kittenrainer, der deshalb einen „ganzheitlicheren Naturschutz“ forderte. „Der Ameisenbläuling interessiert keinen Menschen, obwohl er tatsächlich vom Aussterben bedroht ist.“

